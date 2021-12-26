В Самарской области село осталось без электричества и воды из-за метели

Село Подстепки Ставропольского района осталось без электричества и воды из-за метели. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
"Авария на 10-м фидере, обрыв высоковольтный линии в трех местах, выход из строя КТП. Аварийная служба работает с 21:15 часов вчерашнего вечера. По воде: отсутствует одна фаза, насосы не тянут", — приводятся в сообщении слова главы сельского поселения Андрея Марьянова.
На территории села в связи с аварийным отключением электроэнергии организован пункт размещения населения, находящийся по адресу: с. Подстепки, ул. Набережная, 71Г (здание ФОК). В пункте можно набрать воды, а также согреться до окончания проведения работ по восстановлению электроснабжения.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.