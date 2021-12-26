Всего в затор на трассе М-5 в Алексеевском районе попали 40 автомобилей

В воскресенье, 26 декабря, в 16:00 движение транспорта на участке с 100 по 140 км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе н. п. Первокоммунарский в Алексеевском районе было возобновлено, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, всего на месте затора, который образовался в 1:50, находились 40 автомобилей, 25 из которых легковые и 15 грузовые, в которых находилось 48 человек, в том числе 6 детей.
Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень, в течение дня на месте затора проводились работы по расчистке дорожного полотна силами МЧС России и дорожными службами. Сотрудники МЧС оказывали помощь водителям по освобождению автотранспорта из снежного заноса.
В работах на месте затора принимали участие 70 человек, которыми использовалось 28 единиц техники.
"Совместно с сотрудниками ДПС в настоящее время осуществляется сопровождение автотранспорта в сторону Оренбургской области по направлению с сторону населенного пункта Старая Таволжанка" — сообщил Мирослав Пивень.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.