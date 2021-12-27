В Самарской области открыты трассы для движения транспорта

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ФКУ "Поволжуправтодор" информирует о том, что в воскресенье, 26 декабря, в 18:00 открылся проезд для всех видов транспортных средств по участкам федеральных трасс, проходящих по территории Самарской и Оренбургской областей.