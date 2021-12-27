Автобус, следовавший из Самары в Пермь, оказался в многокилометровой пробке из-за ДТП

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В воскресенье, 26 декабря, в вечернее время на 1181 км автодороги М-5 "Урал", в заторовой ситуации, образовавшейся в результате ДТП, произошедшего днем на территории Башкирии, оказался междугородний автобус "Самара-Пермь", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области