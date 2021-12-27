Компания НПП "ПОЛИПЛАСТИК" первой в России прошла аудит под требования международного автомобильного стандарта

Лидер отечественного рынка полимерных композиционных материалов на основе термопластов стал первой российской компанией, которая сертифицировала и разработку, и производство композиционных материалов по стандарту IATF 16949. До сегодняшнего дня в России не было компаундеров, которые прошли данный аудит по полному производственному циклу.

Сертификацию НПП "ПОЛИПЛАСТИК" провели аудиторы международного холдинга DQS. Головной офис DQS находится во Франкфурте-на-Майне, а официальные представительства расположены в 60 странах мира. Аудиторы работали на площадках НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в ноябре и вынесли положительное заключение.

"К проведению сертификации мы готовились почти год. Вносили изменения в процессы, документацию, обучали сотрудников работать по стандарту IATF 16949. Аудит дал нам возможность посмотреть на компанию глазами ведущих мировых автомобильных брендов. И мы рады, что прошли сертификацию с минимальными незначительными замечаниями — на это отдельно обратили внимание сами аудиторы, отметив, что в первый раз с таким результатом сертификацию проходят буквально единицы компаний", — рассказывает Дмитрий Юрасов, руководитель обособленного подразделения НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в Тольятти.

Официальный сертификат соответствия стандарту IATF 16949 на данный момент готовится к выдаче в головном офисе DQS в Германии — процедура обычно занимает несколько недель.

"Чтобы быть лидером, недостаточно просто заявить об этом. Необходимо подтверждать конкретными шагами. Сертификация по стандарту IATF 16949 стала для нас шагом по переходу на качественно иной уровень разработки и производства материалов, управления этими процессами, поставила в один ряд с ведущими мировыми брендами, и мы приложим все усилия для того, чтобы развивать и совершенствовать свою работу в рамках данного стандарта", — отмечает Александр Павлов, генеральный директор НПП "ПОЛИПЛАСТИК".