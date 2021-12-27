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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самарской области выбрали лучшие проекты в сфере строительства и недвижимости

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 декабря, в Самаре состоялась торжественная церемония награждения победителей региональной премии в сфере строительства и недвижимости RS-AwaRdS-2020. Победителей в 10 номинациях выбирали эксперты и жители региона среди жилых комплексов, коммерческих и загородных проектов, крупных объектов торгово-офисной и социальной инфраструктуры.

Региональная премия RS-AwaRdS прошла в Самаре в третий раз. Организатором проекта, который объединяет профессиональных участников строительного сектора и потребителей рынка недвижимости, выступает мультимедиацентр "Строительство. Недвижимость. Rent& Sale". Третий год подряд стратегическим партнёром мероприятия становится компания "Альянс-Менеджмент". Партнёрскую поддержку в этом году оказал "Райффайзен Банк". Информационными партнёрами события выступили "Другой город", Табурент.ру, журнал PROРАДОСТИ, "Волга Ньюс", Собака.ру.

В отеле Renaissance Samara собрались представители региональных девелоперских компаний и владельцы строительного бизнеса, производители стройматериалов и сотрудники подрядных организаций, профессиональные управленцы недвижимостью и риэлторы, инвесторы и предприниматели. В праздничной обстановке гости вечера узнали имена победителей премии.

Специфика премии такова, что за лучшие проекты и компании из числа номинантов голосуют как члены экспертного жюри, так и жители региона. Эксперты выбирают победителей в ходе двухэтапного голосования: в процессе анализируют портфолио по каждому номинанту и собственные впечатления от знакомства с каждым проектом, при оценке пользуются выработанной системой критериев. Народное же голосование проходит онлайн, и принять в нем участие могут все желающие. В этот раз выбрать своих претендентов на победу можно было в течение месяца — с 1 ноября по 1 декабря 2021 года на сайте rs63.ru.

Важная цель всего проекта — найти и назвать лучшие практики на рынке недвижимости региона, задать качественные ориентиры для девелоперов, инвесторов и всех представителей строительного бизнеса. Именно поэтому так важно показать результаты экспертной и народной оценки: чтобы поделиться, какие строительные проекты и компании выделяют профессионалы, а какие — обычные горожане.

В номинации "Золотой стандарт" победителем признан ЖК "Дом на Курчатова" на б-ре Курчатова в 4-м квартале Тольятти. Экспертное и народное голосование признало ЖК лучшим проектом стандартного жилья в 2020 году.

В номинации "Точка роста" победа присуждалась за лучший проект комплексного освоения территории, развитие застроенных территорий, квартальное освоение, реновацию исторической части и редевелопмент промышленных площадок. Эксперты признали лучшим ЖК "Южный бульвар" в Автозаводском районе Тольятти, а по итогам народного голосования побелил жилой район "Южный город" в Волжском районе.

В номинация "Красиво жить" премию за лучший проект премиум-жилья в 2020 г. по итогам народного голосования получил ЖК "120 квартал" в границах ул. Ленинской, Пушкина и Ярмарочной.

В номинации "Достройщик года" за успешно реализованный проблемный строительный объект в народном голосовании победило ООО "Новый город" с ЖК "Ильинская плаза" в границах ул. Арцыбушевской, Маяковского, Буянова.

В номинации "Каска года" лучшей подрядной организацией в сфере строительства жилья, объектов коммерческой и социальной инфраструктуры были признаны "Волгатрансстрой-9" ("ВТС-9"), строившее Дворец спорта на ул. Молодогвардейской (экспертное голосование) и "Самаратрансстрой", возводившее развязки на Фрунзенском мосту и двухуровневую развязку на ул. Ново-Садовой (народное голосование).

Победа в номинации "Шопинг, хлеб и зрелища", где определялись лучшие среди торгово-развлекательных комплексов, торговых центров и комплексов досталась ТРК "Амбар" на Южном шоссе, 5.

В номинации "Пространство для бизнеса" первенствовали региональный центр развития предпринимательства "Мой бизнес" на ул. Молодогвардейской, 211 (экспертное голосование) и ресторан "Едатека" на ул. Молодогвардейской, 204 (народное голосование).

Номинацию "Лучший проект редевелопмента" взяли технопарк "Современник" на Южном ш., 30 в Тольятти (экспертное голосование) и творческая резиденция "Есенин flats" на ул. Самарской, 49 (народное голосование).

В номинации "Зелёный оазис" лучшими проектами загородной (малоэтажной) недвижимости были признаны коттеджный комплекс DACHI в пос. Волжский (экспертное голосование) и коттеджный посёлок "ЭКО ПАРК" в Красноярском районе (народное голосование).

В номинации "Золотой кирпич" лучшими производителями в строительной сфере стали "Самарский гипсовый комбинат" (экспертное голосование) и домостроительный комбинат "Древо" (народное голосование).

В номинациях "Красиво жить" и "Достройщик года" члены экспертного жюри не определились с победителями — в этих случаях народное признание оказалось достойной компенсацией отсутствующей профессиональной оценки. Зато в одной из самых важных номинаций — "Золотой стандарт" — мнение жителей региона совпало с экспертной оценкой. Такие прецеденты единодушия уже встречались в прошлые годы проведения Премии: разумеется, получить двойную награду приятнее вдвойне.

Закрывая церемонию вручения премии RS-AwaRdS-2020, организатор и главный редактор журнала "Строительство. Недвижимость. Rent& Sale" Олег Никитенко подчеркнул, что в новом году проект обязательно получит продолжение, а прием заявок на участие в RS-AwaRdS-2021 стартует уже в январе следующего года.

"Предложить для участия можно любой проект или компанию, если они соответствуют условиям. Сразу после новогодних праздников правила выдвижения номинантов и форма для заявки появятся на сайте rs63.ru и в Инстаграм-аккаунте rent_sale63. Присоединяйтесь к номинантам, предлагайте свои проекты и проекты конкурентов — пусть о лучших практиках регионального рынка недвижимости узнает как можно больше людей!" — призвал Олег Никитенко.

Гид потребителя

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позорище то какое ёкэлэмэнэ

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