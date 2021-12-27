16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка ВТБ повышает ставку по вкладу "Надежная основа" Банк "Открытие" запустил регистрацию на Госуслугах

Банки Финансы

РСХБ повысил ставки по вкладу "Доходный" и продлил акцию по накопительным счетам в рамках тарифного плана "Моя выгода"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 27 декабря Россельхозбанк повышает ставки в рамках акции "Весомый процент" по вкладу "Доходный" до 0,5 п. п. Ставка при размещении на 6 месяцев составит 8%, на сроке 1 год — 8,25%, на 2 года — 8,5%. Минимальная сумма депозита — 3 тысячи рублей при открытии дистанционно и 10 тысяч рублей при обращении в офис банка.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Кроме того, продлен до 28 февраля 2022 года срок действия акции "Моя выгода" по накопительным счетам. Максимальная ставка по счету составляет 8,5% годовых. При открытии счета на любую сумму устанавливается ставка 5,5% годовых, далее процентная ставка растет вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка 8,5% действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более. Выплата процентов осуществляется в конце каждого месяца, что увеличивает общую доходность счета. При этом минимальный остаток на накопительном счете не установлен.

Оформить вклад и открыть накопительный счет можно онлайн в мобильном и интернет-банке, а также в отделениях РСХБ.

"Повышение ставки по вкладу "Доходный" до 8,0% при сроке размещения всего на полгода — это отличная возможность приумножить свои сбережения в относительно короткий срок. Продление специального предложения по вкладу и накопительным счетам позволит большему количеству наших клиентов воспользоваться преимуществами наших финансовых продуктов", — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте rshb.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2