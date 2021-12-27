В Самарской губдуме планируют увеличить количество профессиональных депутатов

Количество депутатов Самарской губернской думы, получающих заработную плату, может увеличится с 16 до 19 человек. С соответствующей законодательной инициативой выступил думский комитет по регламенту в четверг, 23 декабря — документ размещен на сайте областного парламента.
При этом вырастут и расходы на их содержание — фонд оплаты труда трех депутатов с начислениями на 2022 год составит 5 585 223 рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет имеющихся средств областного бюджета — в пределах ассигнований, полагающихся губдуме на следующий год.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.