В Самарской губдуме планируют увеличить количество профессиональных депутатов

Количество депутатов Самарской губернской думы, получающих заработную плату, может увеличится с 16 до 19 человек. С соответствующей законодательной инициативой выступил думский комитет по регламенту в четверг, 23 декабря — документ размещен на сайте областного парламента.

При этом вырастут и расходы на их содержание — фонд оплаты труда трех депутатов с начислениями на 2022 год составит 5 585 223 рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет имеющихся средств областного бюджета — в пределах ассигнований, полагающихся губдуме на следующий год.