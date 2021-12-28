Главой Жигулевска избран Илья Сухих

Во вторник, 28 декабря, в гордуме Жигулевска прошло заседание конкурсной комиссии по выбору главы города. На пост главы муниципалитета претендовали пять человек. По итогам собеседования на рассмотрение народных избранников было предложено две кандидатуры — Ильи Сухих и Руслана Волколупа.
Как сообщает сайт городской администрации, единогласным решением депутатов главой Жигулевска был избран Илья Сухих, ранее занимавший должность коммерческого директора ООО "Энерготехмаш".
Напомним, пост градоначальника стал вакантным в середине октября. Бывший глава Жигулевска Сергей Федотов подал в отставку из-за срыва отопительного сезона.
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!