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Муниципалитеты Власть и политика

Главой Жигулевска избран Илья Сухих

ЖИГУЛЕВСК. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 декабря, в гордуме Жигулевска прошло заседание конкурсной комиссии по выбору главы города. На пост главы муниципалитета претендовали пять человек. По итогам собеседования на рассмотрение народных избранников было предложено две кандидатуры — Ильи Сухих и Руслана Волколупа.

Как сообщает сайт городской администрации, единогласным решением депутатов главой Жигулевска был избран Илья Сухих, ранее занимавший должность коммерческого директора ООО "Энерготехмаш".

Напомним, пост градоначальника стал вакантным в середине октября. Бывший глава Жигулевска Сергей Федотов подал в отставку из-за срыва отопительного сезона.

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