Главой Жигулевска избран Илья Сухих

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Во вторник, 28 декабря, в гордуме Жигулевска прошло заседание конкурсной комиссии по выбору главы города. На пост главы муниципалитета претендовали пять человек. По итогам собеседования на рассмотрение народных избранников было предложено две кандидатуры — Ильи Сухих и Руслана Волколупа.