На реке Татьянка в Самарской области запретили движение катеров и гидроциклов

На заседании Самарской губернской думы внесены изменения в региональные "Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах" — на реке Татьянке в Новокуйбышевске запрещено движение маломерных судов.

Напомним, что проект постановления о запрете движения катеров по реке Татьянка было вынесено в феврале 2021 года. Причиной такого введения парламентарии называли безопасность на воде: река узкая и извилистая, на стоянке судов невозможно обеспечить достаточный уровень безопасности, увеличивается опасность столкновения лодок. При этом, Татьянка является излюбленным местом отдыха жителей Самарской области, а также там находится Школа высшего спортивного мастерства по гребле.