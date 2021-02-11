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Общество

На реке Татьянка в Самарской области могут запретить движение катеров

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области предлагают запретить движение маломерных судов по реке Татьянке. Соответствующий проект постановления размещен на сайте губернской думы.

На берегу реки находятся места массового отдыха граждан, на которых проводят свободное время жители поселка Сухая Самарка и новых микрорайонов Южный город и Волгарь, говорится в документе. При этом жители неоднократно просили сделать на реке официальный пляж со спасателями и ограничить движение маломерных судов.

Поскольку река узкая и извилистая, авторы проекта постановления считают, что на стоянке судов невозможно обеспечить достаточный уровень безопасности, увеличивается опасность столкновения лодок.

Помимо того, что Татьянка - излюбленное место для летнего отдыха, на реке проводятся соревнования по гребному спорту. На территории, прилегающей к реке, располагается Школа высшего спортивного мастерства. 

Дополнительных затрат из областного бюджета для внесения изменений не потребуется.

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