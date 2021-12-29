Premium banking от Росбанка: больше, чем комплекс услуг

Финансовые аналитики отмечают в качестве главного тренда уходящего года "взрывной" рост интереса к инвестиционным продуктам. Как получить максимум от вложений, какую стратегию выбрать, как снизить риски? Эти вопросы интересуют прежде всего премиальных клиентов. В поисках ответов на них в качестве эксперта "Волга Ньюс" выбрал директора территориального офиса Росбанка в Самаре Константина Балдуева.

— Как изменился профиль премиального клиента за последние несколько лет, включая период коронакризиса: его возраст, уровень финансовой грамотности, запросы и ожидания в связи с цифровизацией?

— Премиальное обслуживание — динамичная сфера, здесь изменения происходят постоянно. Пандемия ускорила распространение цифровых технологий и повысила значимость цифровых каналов. Кроме того, мы наблюдаем омоложение целевой аудитории: активно увеличивается доля клиентов Premium до 45-55 лет, появляется сегмент Pre-Affluent. За рубежом их называют HENRY — High Earners, Not Rich Yet: много зарабатывают, но пока не разбогатели. Вырос спрос на нефинансовые привилегии.

Огромное количество новых профессий, позволяющих очень молодым клиентам переходить на премиальное обслуживание, влияет и на изменение премиум-банкинга. Более молодому поколению клиентов свойственны другие ценности и мотивация, принципиально иные форматы и каналы коммуникаций. Они выросли в цифровой среде и ждут от банка возможности легко и безопасно решать повседневные задачи.

О росте интереса к инвестиционным решениям говорит тот факт, что более 40% премиальных клиентов на рынке повысили свою инвестиционную активность за прошедший год. При этом если два-три года назад для большинства инвесторов из числа Premium был характерен очень сдержанный подход к размещению сбережений, то начиная с 2020 года мы наблюдаем интерес практически ко всем инвестиционным предложениям от консервативных до агрессивных, предлагающих повышенную доходность на фоне изменяющейся рыночной ситуации.

— Насколько на сегодня развит сервис онлайн-инвестирования?

— Премиальный клиент может инвестировать онлайн посредством автоматизированного инвестиционного сервиса SmartInvest. Он поможет подобрать инвестиционные активы, спрогнозирует ожидаемую доходность и будет полностью управлять портфелем инвестиций. Система предлагает пройти тест из 12 вопросов, оценивает склонность клиента к риску и помогает построить стратегию инвестирования. Уровень риска влияет на ожидаемую доходность портфеля: чем больше человек готов рисковать, тем больше потенциальная доходность вложений. SmartInvest разработан по стандартам западных автоматических финансовых советников (робо-эдвайзеров), важной особенностью которых является составление портфелей исключительно из ETF — иностранных биржевых инвестиционных фондов.

— Ключевая особенность премиального обслуживания в Росбанке — поддержка со стороны группы Societe Generale. В чем конкретно она проявляется?

— Societe Generale — одна из крупнейших международных финансовых групп, с богатой историей и широчайшим опытом. Именно на основе этого опыта создаются инвестиционные инструменты, доступ к которым получают клиенты Росбанка.

Если говорить о поддержке, то клиент, решивший вложить часть средств в инвестиционные продукты, может воспользоваться услугой персонального финансового планирования, которое включает как консультации специалистов, так и полный доступ к аналитическим материалам для самостоятельного анализа. Мы помогаем премиальным клиентам настроить стратегии инвестирования в соответствии с их склонностью к риску, интересами и целями, чтобы обеспечить долговременный источник дохода. Например, три специально созданных для Росбанка паевых инвестиционных фонда включают в себя консервативные и агрессивные инструменты в рублях и валюте для инвесторов с разным риск-профилем.

— О каких финансовых инструментах идет речь?

— Росбанк уже несколько лет предлагает клиентам программы инвестиционного страхования, позволяющие участвовать в инвестиционных идеях группы Societe Generale. Для квалифицированных инвесторов доступны идеи в формате структурных продуктов.

Банк регулярно расширяет продуктовую линейку, чтобы закрыть потребности абсолютного большинства частных инвесторов. Для этого в рамках группы была создана управляющая компания "РБ Капитал", на базе которой запущены инвестиционные фонды, ориентированные на глобальные рынки и высокотехнологичные американские компании. Также клиентам доступны фонды, инвестирующие в российские акции, облигации и валютные облигации. С 2021 года фонды можно приобрести через стратегии доверительного управления в формате индивидуального инвестиционного счета. Это очень удобный инструмент для инвестирования, поддерживаемый государством, поскольку дополнительно к инвестиционному доходу можно получить еще и ежегодный налоговый вычет на сумму до 52 тыс. рублей.

В линейке Premium banking Росбанка есть как структурные продукты со 100% защитой капитала, так и более рисковые. Подходящая инвестиционная стратегия будет определена совместно с персональным менеджером — все остальное сделает УК Росбанка, которая обеспечит профессиональное управление портфелем. В числе популярных предложений также паевые инвестиционные фонды и комбинированные продукты, например, вклад с повышенной доходностью (до 9%) в сочетании с инвестиционной составляющей.

— Каковы преимущества премиального обслуживания?

— Это прежде всего качественный подход к предложению инвестиционных продуктов, тщательный анализ рынка, выбор оптимальных решений, партнеров и т. д. Главное преимущество Росбанка — это инвестиционная экспертиза на рынке финансовых инструментов. А в части премиального обслуживания — полный цикл сопутствующих услуг. Совместная работа ведущих аналитиков группы позволяет предлагать нашим премиальным клиентам широкий спектр инвестиционных продуктов, а персональные финансовые эксперты помогают выбрать наиболее подходящее решение для достижения поставленных целей.

— Premium banking — это сегодня не только классические банковские услуги, но и налоговое консультирование, рекомендации по инвестированию, выбору инвестпродуктов в условиях повышенной волатильности рыночных активов. Чем Росбанк отвечает на эти вызовы?

— Во всех банках группы предлагается широкий выбор консультационных услуг и индивидуальных решений, в том числе и у нас. Росбанк на протяжении многих лет является надежным финансовым партнером для большого количества премиальных клиентов. Стратегия Росбанка сфокусирована на трех основных направлениях, которые являются естественным продолжением предназначения Societe Generale: поддержка клиентов, эффективность и устойчивое развитие.

Заинтересовавшись возможностями для инвестирования, клиент получает ПФП-сервис (персональное финансовое планирование), финансового консультанта, доступ к аналитике, инвестиционным решениям в рамках открытой архитектуры, вебинарам, обзорам рынка.

— Какие дополнительные услуги могут получить премиальные клиенты?

— Это особые условия при бронировании отелей, аренде автомобилей, посещении ресторанов, медицинских и фитнес-центров, скидки во многих магазинах, а также бесплатное пребывание в бизнес-залах аэропортов и многое другое.

Особо упомяну услугу персонального ассистента консьерж-службы Росбанка, которая позволяет решать большой круг вопросов от помощи по дому, медицинских услуг до юридического и налогового консалтинга. Все задачи можно формулировать круглосуточно в удобной для клиента форме: в виде запросов в чате в выделенном мобильном приложении "РОСБАНК Lifestyle", через электронную почту или звонком в специализированный кол-центр или персональному менеджеру.