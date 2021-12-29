"Суд: подход ФАС РФ к рассмотрению дела ЭкоСтройРесурса необъясним"

Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС России по спору медицинских клиник и регоператора по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс". Суд также признал выводы самарского УФАС о нарушениях закона о защите конкуренции.
Ранее несколько частных клиник обратились в самарский антимонопольный орган по поводу применяемых ЭкоСтройРесурсом расчетов для выставления счетов. В ведомстве посчитали, что для расчетов ошибочно использовалось количество посетителей за целый год, а не за месяц. УФАС выдало регоператору предписание, а тот оспорил его в ФАС РФ. Там расчеты "ЭкоСтройРесурса" признали единственно верными.
ООО "СК ЛАБ" и ООО "Хеликсмед" обратились в Арбитражный суд Москвы, который отменил решение ФАС России. Суд посчитал, что федеральная служба сама нарушила принцип единообразия в применении и толковании норм права и проигнорировала законность подхода территориального подразделения. Тем более что позиция самарского УФАС подкреплена судебными решениями по аналогичному делу.
"Такой подход ФАС России с правовой точки зрения необъясним, поскольку он не только противоречит ст. 16 АПК РФ, но и предоставляет необоснованные преимущества хозяйствующему субъекту, неоднократно нарушившему антимонопольное законодательство. Вместо изменения своего отношения к требованиям Самарского УФАС России, осознавая перспективы оспаривания ненормативных правовых актов Самарского УФАС России в Арбитражном суде Самарской области, ООО "ЭкоСтройРесурс" оспорило их в ФАС России", - говорится в решении суда.
Напомним, спор медицинских организаций с регоператором по поводу расчетов тянется с 2020 года.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?