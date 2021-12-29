"Суд: подход ФАС РФ к рассмотрению дела ЭкоСтройРесурса необъясним"

Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС России по спору медицинских клиник и регоператора по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс". Суд также признал выводы самарского УФАС о нарушениях закона о защите конкуренции.

Ранее несколько частных клиник обратились в самарский антимонопольный орган по поводу применяемых ЭкоСтройРесурсом расчетов для выставления счетов. В ведомстве посчитали, что для расчетов ошибочно использовалось количество посетителей за целый год, а не за месяц. УФАС выдало регоператору предписание, а тот оспорил его в ФАС РФ. Там расчеты "ЭкоСтройРесурса" признали единственно верными.

ООО "СК ЛАБ" и ООО "Хеликсмед" обратились в Арбитражный суд Москвы, который отменил решение ФАС России. Суд посчитал, что федеральная служба сама нарушила принцип единообразия в применении и толковании норм права и проигнорировала законность подхода территориального подразделения. Тем более что позиция самарского УФАС подкреплена судебными решениями по аналогичному делу.

"Такой подход ФАС России с правовой точки зрения необъясним, поскольку он не только противоречит ст. 16 АПК РФ, но и предоставляет необоснованные преимущества хозяйствующему субъекту, неоднократно нарушившему антимонопольное законодательство. Вместо изменения своего отношения к требованиям Самарского УФАС России, осознавая перспективы оспаривания ненормативных правовых актов Самарского УФАС России в Арбитражном суде Самарской области, ООО "ЭкоСтройРесурс" оспорило их в ФАС России", - говорится в решении суда.

Напомним, спор медицинских организаций с регоператором по поводу расчетов тянется с 2020 года.