Двое самарцев предстанут перед судом за то, что сходили в магазин с чужой банковской картой

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело двух мужчин 60 и 61 года, обвиняемых в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее 47-летний самарец обратился в полицию, когда заметил, что кто-то тратит деньги с его карты. Как оказалось, двое безработных местных жителей нашли чужую карту на улице, решили ей воспользоваться и в разных магазинах купили еду, алкоголь, сигареты, чистящие средства. Общая сумма ущерба составила около 5,5 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств").