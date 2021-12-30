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Экология Общество

Границы нацпарка "Самарская Лука" внесли в ЕГРН

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Национальный парк "Самарская Лука" совместно с Росзаповедцентром и минприроды России провел работу по внесению сведений о границах нацпарка в Единый государственный реестр недвижимости как о зоне с особыми условиями использования территории. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

"27 декабря 2021 года от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии было получено сообщение, что в ЕГРН внесены сведения о границах особо охраняемой природной территории — национальном парке "Самарская Лука", — отмечается в сообщении.

Объекту присвоен реестровый номер 63:00–9.2.

Напомним, в начале 2021 г. директор "Самарской Луки" Евгений Березкин сообщил, что границы объекта должны были внести в ЕГРН до 31 октября 2020 г., но работа затянулась: торги выиграла компания, сильно "уронившая" начальную цену и не работавшая до этого контракта с такими сложными объектами.

В общей сложности на исправление множества допущенных ошибок ушло больше года.

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