Директор "Самарской Луки": "Мы планируем развивать туризм"

Евгений Березкин, в сентябре прошлого года возглавивший национальный парк "Самарская Лука", в интервью Волга Ньюс рассказал о "наследии" предшественника, поделился планами развития территории и обозначил свою позицию по проблемам местных жителей.

- Как произошло ваше назначение? Кто озвучивал предложение возглавить нацпарк?

- Предложение поступило от Александра Хинштейна. Обдумывал его недолго. На тот момент я работал советником в Управлении специальной связи по Самарской области. Но советник - это такая должность, на которой от тебя мало что зависит. Мне там было не очень интересно.

- С Александром Евсеевичем вы до того были знакомы?

- Мы взаимодействовали с того времени, когда я возглавлял региональное управление ФСКН.

- До назначения в нацпарк вас что-то связывало с темой природы, экологии?

- Можно сказать и так. Я каждый год сплавляюсь на плотах в одной и той же компании. В разных регионах, по разным рекам. Мы ходим туда, где нет людей, - прошли Дальний Восток, Сибирь, Хабаровский край, Полярный Урал. С нами, например, сплавляется заслуженный путешественник России Артур Чубаркин.

- Как происходило согласование вашей кандидатуры с Минприроды РФ?

- Я делал презентацию, рассказывал о своем видении развития парка, затем состоялось собеседование. В итоге я был назначен на должность заместителя директора нацпарка в области охраны окружающей среды и экологической безопасности потому, что назначение директора проходит через согласование с полпредством президента в ПФО.

На фоне пандемии этот процесс затянулся, полпредство согласовало мою кандидатуру только в августе, и с 1 сентября я был назначен на должность директора.

- Каким вы видите развитие парка?

- Я изучил территорию, посмотрел, что можно развивать в плане туризма. Туризм на особо охраняемых территориях - это хорошо, но он должен быть регулируемым, у нас есть определенные ограничения.

Мы уже начали развивать смотровую площадку на горе Отважной. Сделали там парковку, поставили беседки. Следующий шаг - строительство металлического помоста.

- Вроде того, что на Стрельной в Жигулевском заповеднике?

- Здесь будет попроще, чем на Стрельной. На Отважной практически все было готово для цивилизованного приема туристов. Я не знаю, почему до моего прихода никто не увидел, что там можно сделать.

На Молодецком кургане мы планируем сделать такую же тропу, как на Стрельной. Будут подъем на Молодецкий курган, спуск к подножию горы Девьей и подъем на нее.

У нас есть очень интересное Лесное озеро на территории Сосново-Солонецкого лесничества. Раньше здесь была хорошая рекреационная зона с каскадом озер, но почему-то ее забросили. Мы планируем поставить там домики для туристов и баню на берегу озера. Да, туда нужно вложить деньги, но это все будет окупаться.

В прошлом году наш проект стал победителем всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. Финансирование уже началось. Сейчас мы плотно работаем с москвичами, которые готовили нам этот проект, - они прописывают отдельные объекты, рекреационные зоны, маршруты. Туризм мы будем развивать.

- Что-то уже реализуется из этого проекта?

- Мы уже начали в Шелехмети оборудование рекреационной зоны. Построили там два домика, идет ремонт туристического приюта. Планируем дальше развивать эту площадку.

- Неоднократно возникала тема строительства на Самарской Луке горнолыжных трасс. Они есть в планах?

- Горнолыжный комплекс - это очень сложное и затратное образование, окупаемость проекта может занять очень длительный срок. На территории России есть хорошие горнолыжные базы в Абзаково, Красной Поляне, еще ряд можно назвать. К тому же совсем рядом есть достаточно приличная горнолыжная база на Красной Глинке, есть Хвалынский горнолыжный курорт. Поэтому вопрос организации горнолыжного комплекса на территории национального парка требует тщательной проработки.

- Александр Хинштейн озвучивал, что отставке предыдущего директора нацпарка Александра Губернаторова предшествовала большая проверка, которая выявила множество нарушений - засидки для охоты, незаконное строительство и т.д. Вас знакомили с ее результатами?

- Да, все эти нарушения были, работаем над их устранением. Все кормушки и вышки для охоты в парке ликвидированы. Но задач еще много, все сразу сделать невозможно.

- А как сейчас обстоят дела с браконьерством? Местные говорят, что его стало меньше, но они все равно слышат по ночам снегоходы, стрельбу.

- У нас 56 госинспекторов на всю эту территорию, понятно, что уследить за всем трудно. Поэтому я сейчас направил в Минприроды России предложение по закупке техники. Так, нам нужен хотя бы один квадрокоптер на нацпарк, а в идеале - в каждое участковое лесничество. Нужны снегоходы, квадроциклы, фотоловушки и система видеонаблюдения.

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Что касается браконьерства - здесь охота была поставлена на поток. Я знаю всех, кто здесь охотился. Когда пришел сюда, у меня была подробнейшая справка по каждому местному жителю и по каждому сотруднику парка. С инспекторами провел беседу, местные жители, в принципе, тоже все поняли.

- Отмечались ли факты браконьерства уже во время вашей работы в парке?

- С момента моего назначения фактов браконьерства не было выявлено.

- Один из инспекторов становился фигурантом уголовного дела, а в Интернете публиковались снятые им фото и видео с многочисленными охотами. В том числе, видимо, на территории парка. Он продолжает работать?

- Оснований для его увольнения нет, в связи с тем, что в плане работы к нему нет никаких замечаний, свои обязанности он исполняет абсолютно добросовестно. Однако с учетом имеющейся информации, изложенной в вашем вопросе, я предложил ему написать заявление по собственному желанию. В данный момент он находится в очередном отпуске, по окончании которого последует его увольнение.

- А в целом по кадрам какие-то решения у вас были?

- У меня принцип: надо работать с теми, кто есть. Приведешь нового - он ничего хорошего не сделает, потому что не знает, как все устроено, будет долго погружаться в тему. Я привел одного человека - Андрея Майевича Косарева, на должность заместителя, которую сам занимал до сентября. Это мой человек, который знает систему охраны, поскольку он был заместителем начальника Управления вневедомственной охраны по области. Мы вместе работали в ФСКН.

- Насколько я понимаю, уволены супруга и дочь бывшего директора, которые тоже работали в парке?

- После назначения на должность я обязан был разобраться в штатном расписании. Дочь бывшего директора занимала должность специалиста по связям с общественностью. Я спросил: "А где у нас Ольга Александровна?" Выяснилось, что у нее с 2012 года допсоглашение к трудовому договору, согласно которому она работает в удаленном доступе.

Специалист по связям с общественностью - и в удаленном доступе… Ей отправили уведомление о выходе на рабочее место, а она в ответ заявила, что приехать не может, потому что находится за границей. Но у нас трудовой договор распространяется только на отношения в пределах Российской Федерации. Ее за границу никто не направлял, в отпуск она не уходила, не писала никаких заявлений с просьбой на выезд. Она аккуратно все это время получала зарплату. Как я должен был с ней поступить?

- Зарплата большая?

- 12 тысяч рублей ей ежемесячно перечисляли на карточку.

- А как расстались с супругой Губернаторова?

- Ирина Викторовна была начальником отдела просвещения, который находится в административном здании на другой улице. По жалобе одной из сотрудниц ее отдела комиссией по трудовым спорам национального парка были проведены две проверки. Подтвердилось превышение полномочий. Коллегиально принято решение об увольнении.

В настоящее время они оспаривают увольнение в судебном порядке.

- Во многом историю с беспределом, который творился в нацпарке, удалось раскрутить благодаря общественникам. Будете привлекать их к внештатной работе?

- Я планирую создать общественный совет при парке, но это требует согласования с Минприроды.

- Местные жители часто жаловались на необоснованные штрафы, выписываемые инспекторами. Например, за проезд на свои же поля...

- Моя позиция - необоснованно обижать местных нельзя. Люди всю жизнь здесь жили, своим укладом, в своем мире, и вдруг здесь создали национальный парк и наложили множество ограничений. Не надо составлять протокол на бабушку, которая собрала не одно, а скажем, два ведра ягод в лесу. Об этом я говорю инспекторам.

Прокуратура в суде добилась возобновления дела о браконьерстве в "Самарской Луке" Прокуратуре Самарской области удалось через суд добиться возобновления уголовного дела о незаконной охоте в национальном парке "Самарская Лука". Соответствующее ходатайство об отмене решения следователя регионального СУ СК удовлетворил суд Самарского района, сообщили в надзорном ведомстве.

Конечно, есть ограничения по поездкам на механизированном транспорте, надо их учитывать. Если надо проехать - бери разрешение.

Парк - не враг. Он создан для того, чтобы сохранить природу, в том числе и для будущих поколений.

- Как обстоит ситуация с постановкой границ парка на кадастровый учет?

- Работы планировалось закончить до 31 октября 2020 года. Но торги выиграла компания, сильно "уронившая" начальную цену и не работавшая до этого контракта с такими сложными объектами, как национальный парк. В итоге было сделано много ошибок, которые сейчас исправляются.

- Появлялась информация о планах по исключению из состава нацпарка населенных пунктов, входящих в городской округ Жигулевск.

- Сам Жигулевск изначально постановлением правительства РСФСР был выведен из границ парка, а вот села по берегу Волги, которые входят в городской округ (Бахилова Поляна, Зольное, Богатырь, Ширяево), остались.

В настоящее время проводятся работы по установке внешних границ национального парка как зоны с особыми условиями использования территории, в том числе и в районе г.о. Жигулевск. При утверждении действующего Положения и город Жигулевск, и поселок Яблоневый Овраг попали в границы нацпарка, чего произойти не должно было. Как раз над этой проблемой и работаем сейчас с Росзаповедцентром (ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела") и с Минприроды России. Эти вопросы постоянно обсуждаем на совещаниях с главой Жигулевска Сергеем Николаевичем Федотовым.

- Областной минтранс планирует строительство дороги от Ширяево до Подгор. Вы поддерживаете эти планы?

- Дорога, безусловно, нужна, чтобы круглый год по ней могли ездить любые автомобили без ограничений. Рождествено сейчас оторвано от внешнего мира. Доступ туда летом через паром, зимой - по зимнику.

- Газификация обсуждается?

- Газ в Рождествено планируется провести. По-моему, проектирование уже закончено. Механизм выдачи разрешения такой, что Минприроды запрашивает нашу позицию и принимает решение.

- Есть планы по изменению условий посещений парка, прежде всего, повышения стоимости посещения?

- Планы есть, но не наши - нам Минприроды поставило задачу. Понятно, что 50 рублей за посещение - давно устаревшая цена. Мы направили предложение с новыми расценками, они вполне адекватны.

Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии Председатель центрального совета "Российской Зеленой лиги" Сергей Симак в интервью Волга Ньюс поделился мнением о влиянии коронавируса на экологию, о реформе системы обращения с ТКО и о туризме в нацпарке "Самарская Лука".

При этом для жителей городского округа Жигулевск включили туда определенные льготы - выделили территории рядом с населенными пунктами, куда у них должен быть свободный доступ. Та же гора Отважная - по сути, в границах города. Я думаю, жители обоснованно возмущаются, что им приходится платить за ее посещение. Однако доступ на оборудованный рекреационный участок останется платным.

- Какие расценки предлагается ввести?

- Пока оглашать преждевременно. Я надеюсь, что их утвердят до летнего сезона.

- В прошлом году границы были закрыты, увеличился ли на этом фоне поток туристов в нацпарк?

- Границы были закрыты, но и мы какое-то время не работали. Поэтому количество посетителей осталось примерно на том же уровне, что и в 2019 году.

- Что можно сказать о численности животных на территории Самарской Луки?

- Первый этап зимнего маршрутного учета, проведен в декабре, но конкретно о численности животных, обитающих на территории национального парка, можно говорить по итогам второго этапа ЗМУ, который будет завершен в конце февраля.

- Поднимался ли вопрос регулирования численности кабана в связи со вспышкой африканской чумы свиней, которая произошла в регионе в прошлом году?

- Мы с июля начали говорить о регуляции популяции кабана. При этом на каждом совещании мы с руководителем департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктором Трусовым говорили, что дикие кабаны не являются первоисточником вспышки АЧС.

Источник заражения на фермах - это корма. У нас на территории была первая вспышка в трех селах, куда корма привозят от одного поставщика. При этом кабан заражается уже от выброшенных в лес павших свиней и отходов.

На регуляцию численности дикого кабана нами было получено разрешение от Минприроды России только в середине сентября. За весь этот период по сегодняшний день было добыто 12 кабанов. Анализы по отобранным пробам на АЧС все отрицательные.

В общем, как вы можете видеть, проблем в национальном парке много, но и хорошего немало. Будем работать на развитие национального парка, улучшать то, что уже есть, и создавать новое.