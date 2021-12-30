Нацпарк "Самарская Лука" не согласовывал работы по благоустройству в Ширяево

Руководство национального парка "Самарская Лука" дало разъяснения относительно работ по благоустройству в с. Ширяево, вызвавших негативный отклик у жителей региона.

С лета в селе велись работы по благоустройству набережной и дороги до штолен горы Поповой, в декабре был открыт глэмпинг "Лисички-сестрички". Все работы по благоустройству проводились на территории городского округа Жигулевск, но в границах национального парка.

На основании постановления администрации Жигулевска ООО "Архитектурно-проектная мастерская" взялась за разработку проекта планировки территории села для развития туристского потенциала. Данная проектная документация в настоящее время находится в стадии разработки и согласования.

Согласование социально-экономической деятельности Министерством природных ресурсов и экологии РФ было получено только на благоустройство и ремонт дорог местного значения. Производство работ по реконструкции набережной и строительство дороги, ведущей к штольням, администрацией Жигулевска согласовано не было.

Проект планировки территории с. Ширяево был рассмотрен на заседании научно-технического совета национального парка "Самарская Лука", куда входят специалисты самого национального парка, Жигулевского заповедника и различных учреждений Самары. Научно-технический совет отметил, что реализация всех, запланированных постановлением мероприятий в полном объеме окажет крайне негативное воздействие на редкие и уязвимые виды растений и животных и, в целом, на природные комплексы, расположенные на территории национального парка в непосредственной близости от села.

Кроме того, увеличение площади застройки на территории села значительно снизит комфортность проживания местных жителей, а размещение новых объектов капитального строительства приведет к утере селом своего исторического и самобытного облика.

"Администрация национального парка "Самарская Лука" взяла на контроль получение согласования от Минприроды РФ по намечаемой социально-экономической деятельности администрации г. о. Жигулевск по благоустройству села Ширяево в части проектирования и строительства капитальных объектов, развития туристкой инфраструктуры и использования территории национального парка "Самарская Лука" и Жигулевского заповедника им. И. И. Спрыгина", — заключили в нацпарке.