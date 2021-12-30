"ЭкоСтройРесурс" избежал ответственности по долгам "Родника"

Арбитражный суд Самарской области отказал в привлечении к субсидиарной ответственности по долгам ООО "СК Родник" регоператора по обращению с отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" .

Напомним, вывод активов с "Родника" в пользу регоператора заподозрил кредитор ООО "Градус". По его мнению, активы на сумму свыше 1,1 млрд руб. выведены посредством заключения сделок гендиректором завода Вячеславом Дормидонтовым с АО "Актив". Заявитель полагает, что "Актив" был транзитом для последующего перечисления денег в адрес ООО "ЭкоСтройРесурс", поскольку в то же время у последнего резко в семь раз выросли активы.

Ключевым доказательством "Градуса" стала аффилированность контролирующих "Родник" лиц "ЭкоСтройРесурсу": исполнительным директором регоператора является Вячеслав Дормидонтов, также ранее возглавляющий ООО СК "Родник", экс-председатель совета директоров должника Андрей Пашков сейчас через ООО "Капитал Актив" владеет долей "ЭкоСтройРесурса", так же, как и бывший член совета директоров Василиос Зиакас. Суд не принял этот довод. "Само по себе участие в органах должника не свидетельствует о наличии статуса контролирующего его лица", — говорится в решении.

Кроме того, суд не нашел доказательств получения выгоды "ЭкоСтройРесурсом" от действий менеджмента "Родника". Вместе с тем отклонил ходатайства "Градуса" о привлечении к делу Росфинмониторинга и ФНС, которые могли бы предоставить доказательную информацию: сведения о расчетных счетах "Актива" и "ЭкоСтройРесурса", а также ip-адреса, с которых поступали в банки платежные поручения от этих компаний.

Результат рассмотрения заявления не устроил кредитора, который намерен обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей РФ и Совет судей РФ с жалобой на поведение судьи.