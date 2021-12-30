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Музеи и выставки Культура

На фасаде музея им. П.В.Алабина покажут семейное 3D-мэппинг-шоу

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 по 7 января фасад Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина превратится в "экран" для новогодней, семейной истории "И пусть светлее станет мир!"

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

С 17:00 и до 20:30 каждые 30 минут благодаря уникальной технологии "видеомэппинг" (3D-mapping) здание музея превратится в кинотеатр под открытым небом. 

"Видеомэппинг" (англ. video - видео и англ. mapping - отражение, проецирование) - направление аудиовизуального искусства, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве.

Напомним, в 2020 году впервые в нашем регионе в "экран" превратилось здание правительства Самарской области. Уникальный фильм о Победе советского народа в Великой Отечественной войне в столь необычном формате - показ фильма на здании - настолько покорил гостей и жителей областной столицы, что опыт 2020 года был повторен в мае 2021 года.

Теперь современные мультимедийные технологии погрузят зрителя в новогоднюю сказку. Так, на здании музея имени Алабина оживет невероятная история, в которой реальные мальчик и девочка станут героями мультипликационного фильма. Ярко, красочно, оригинально и объемно на глазах зрителей будет разворачиваться новогодняя история, в которой каждый взрослый узнает традиционные символы Самарской губернии, а каждый ребенок в сказочно-игровой форме познакомится с ними.

Памятник Григорию Засекину, Жигулевские горы, музейно-выставочный центр "Самара Космическая", Самарский академический театр оперы и балета - все это станет маршрутом приключений Деда Мороза в Самарской области.

Отметим, что 3D-мэппинг-шоу "И пусть светлее станет мир!" - не единственный новогодний эксперимент историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина. 28 декабря перед центральным входом музея начал работать бесплатный ледовый каток.

"Обновление музея происходит потихоньку. Музей становится не только местом, где хранится история края, но и местом притяжения для проведения современного досуга городского жителя. В следующем году зданию предстоит реновация. После ремонта музей сможет принять экспозиции на уровень выше", - отметил директор Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина Андрей Кочетков.

Во время новогодних праздничных дней, объединив усилия неравнодушных людей и компаний, команда музея предложила новый формат семейного отдыха, который превратит катание на коньках в полезную, познавательную прогулку для всей семьи.

Выставочные залы музея приглашают погреться и превратить катание на коньках или ожидание начала сеанса мэппинг-шоу в полезную, познавательную прогулку для всей семьи. Помимо основной экспозиции, рассказывающей о природе и истории края, в музее работает интерактивная выставка "Живые системы", которая приводит в восторг как детей, так и взрослых.

Кроме того, сейчас в музее экспонируется уникальная коллекция исторической православной деревянной скульптуры из Пермской художественной галереи "Пермские боги" - настоящее сокровище России. Выпить чашечку кофе в компании друзей, занять детей на мастер-классах или просто погреться можно в новом кафе музея.

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