АвтоВАЗ стал российским предприятием

Компания "АвтоВАЗ" стала полностью российской: совместное предприятие Ростеха и Renault, Alliance Rostec Auto B.V., переведено из голландского офшора в российскую юрисдикцию, сообщает Ростех.

"100% акций АвтоВАЗа переданы новой совместной компании — "Лада авто холдинг", имеющей юридический адрес в Москве", — указано в сообщении.

"Лада авто холдинг" продолжит оставаться совместным предприятием. "Ростеху" в нем принадлежат 32,3% акций, Renault — 66,7%. "АвтоВАЗ" — отечественный бренд, завод работает в России, сейчас мы юридически это закрепляем. Французские партнеры полностью поддерживают такое решение", — говорится в релизе.