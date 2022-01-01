Почти 1000 человек следили за общественным порядком в регионе в новогоднюю ночь

Сотрудники самарской полиции обеспечили общественный порядок во время новогодних мероприятий.

В охране общественного порядка на территории Самаркой области было задействовано около 600 полицейских, более 200 представителей частных охранных организаций и около 140 представителей ДНД.

Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было.