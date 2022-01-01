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Общество

Почти 1000 человек следили за общественным порядком в регионе в новогоднюю ночь

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники самарской полиции обеспечили общественный порядок во время новогодних мероприятий.

В охране общественного порядка на территории Самаркой области было задействовано около 600 полицейских, более 200 представителей частных охранных организаций и около 140 представителей ДНД.

Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было.

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