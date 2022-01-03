В Самаре назвали условия для зимней работы колеса обозрения в парке Гагарина

Специалисты МАУ "Парки Самары" назвали условия, при которых аттракцион "Колесо обозрения" в парке им. Гагарина сможет функционировать зимой.

"Колесо обозрения будет работать при погоде до -20 градусов и при условии отсутствия сильных осадков и порывов ветра. Информацию о работе вы можете уточнять по телефону +7 (927) 201-79-07", — сообщили в пресс-службе учреждения.