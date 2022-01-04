К Рождеству в Самару придут потепление и мокрый снег

В Приволжском УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на ближайшие несколько дней. Синоптики сообщили, что в праздничные дни, до 7 января, сохранится неустойчивая погода.

"В первую половину недели ожидается понижение температуры воздуха и небольшой снег в отдельных районах. 6 и 7 января на Поволжье будет оказывать влияние ложбина с фронтальными разделами очередного атлантического циклона. Начнёт поступать тёплый и влажный воздух. Пройдут осадки от небольших до умеренных в виде снега, мокрого снега, мороси. Температура воздуха повысится", — отмечается в сообщении специалистов Приволжского УГМС.

В ночь на среду, 5 января, в регионе установится облачная погода с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -17…-22 °C, местами до -27°C. Днем температура воздуха составит -13…-18 °C.

В четверг, 6 января, в Самарской области будет облачность, возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -19…-24 °C. Дневная температура воздуха -5…-10 °C.