16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области развивается комплексная система обращения с ТКО Нацпарк "Самарская Лука" не согласовывал работы по благоустройству в Ширяево Границы нацпарка "Самарская Лука" внесли в ЕГРН В 2022 г. в Самаре установят 300 фандоматов для сбора бутылок и банок Самарская область вошла в топ по количеству участников Всероссийского экологического диктанта

Экология Общество

В Самарской области развивается комплексная система обращения с ТКО

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Опубликован рейтинг, позволяющий оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. Самарская область заняла 13 строчку в списке 85 регионов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

 

ППК "Российский экологический оператор" проанализировал действительно огромный объем информации: территориальные схемы и фактическое наличие объектов сферы ТКО, динамику показателей сортировки и утилизации, эколого-образовательные проекты, акции и просветительскую работу, которая реализуется в регионах, качество оказания услуг по вывозу отходов, показатели охвата населения коммунальной услугой и многое другое.

Эксперты ППК РЭО использовали не только официальные данные органов исполнительной власти, но и провели опрос более 30,2 тыс. человек старше 18 лет в 85 регионах, проанализировали данные цифровой системы "РЭО Радар".

По совокупности всех данных, первое место в "Зелёном рейтинге" заняла Московская область. А Самарская, например, в лидерах по инвестициям в инфраструктуру ТКО.

С начала 2019 года построено 5 мусоросортировочных комплексов и увеличены мощности действующих.

На данный момент функционирует 8 таких объектов:

  • ООО "ЭкоРесурсПоволжье" (Тольятти);
  • ООО "ЭкоРециклингГрупп" (Тольятти);
  • ООО "Фаворит1" (Сызрань);
  • ООО "Компаньон-Самара" (вблизи Новокуйбышевска);
  • ООО "Экоиндустрия" (Красноярский район);
  • ООО "Рикаст" (Сергиевский район);
  • АО "Экология-Сервис";
  • Первая очередь экотехнопарка "Зелененький".

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Дмитрий Лакоценин 21 мая 2018 08:11 За день из рек области подняли более 300 браконьерских сетей

Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6