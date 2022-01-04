В Самарской области развивается комплексная система обращения с ТКО

Опубликован рейтинг, позволяющий оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. Самарская область заняла 13 строчку в списке 85 регионов.
ППК "Российский экологический оператор" проанализировал действительно огромный объем информации: территориальные схемы и фактическое наличие объектов сферы ТКО, динамику показателей сортировки и утилизации, эколого-образовательные проекты, акции и просветительскую работу, которая реализуется в регионах, качество оказания услуг по вывозу отходов, показатели охвата населения коммунальной услугой и многое другое.
Эксперты ППК РЭО использовали не только официальные данные органов исполнительной власти, но и провели опрос более 30,2 тыс. человек старше 18 лет в 85 регионах, проанализировали данные цифровой системы "РЭО Радар".
По совокупности всех данных, первое место в "Зелёном рейтинге" заняла Московская область. А Самарская, например, в лидерах по инвестициям в инфраструктуру ТКО.
С начала 2019 года построено 5 мусоросортировочных комплексов и увеличены мощности действующих.
На данный момент функционирует 8 таких объектов:
- ООО "ЭкоРесурсПоволжье" (Тольятти);
- ООО "ЭкоРециклингГрупп" (Тольятти);
- ООО "Фаворит1" (Сызрань);
- ООО "Компаньон-Самара" (вблизи Новокуйбышевска);
- ООО "Экоиндустрия" (Красноярский район);
- ООО "Рикаст" (Сергиевский район);
- АО "Экология-Сервис";
- Первая очередь экотехнопарка "Зелененький".
Последние комментарии
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.