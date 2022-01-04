В Самарской области развивается комплексная система обращения с ТКО

Опубликован рейтинг, позволяющий оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. Самарская область заняла 13 строчку в списке 85 регионов.

ППК "Российский экологический оператор" проанализировал действительно огромный объем информации: территориальные схемы и фактическое наличие объектов сферы ТКО, динамику показателей сортировки и утилизации, эколого-образовательные проекты, акции и просветительскую работу, которая реализуется в регионах, качество оказания услуг по вывозу отходов, показатели охвата населения коммунальной услугой и многое другое.

Эксперты ППК РЭО использовали не только официальные данные органов исполнительной власти, но и провели опрос более 30,2 тыс. человек старше 18 лет в 85 регионах, проанализировали данные цифровой системы "РЭО Радар".

По совокупности всех данных, первое место в "Зелёном рейтинге" заняла Московская область. А Самарская, например, в лидерах по инвестициям в инфраструктуру ТКО.

С начала 2019 года построено 5 мусоросортировочных комплексов и увеличены мощности действующих.

На данный момент функционирует 8 таких объектов: