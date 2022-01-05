Рождественская служба в Софийском соборе будет транслироваться в прямом эфире

В ночь с 6 на 7 января митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет Рождественскую службу в Софийском соборе.

Прямая онлайн-трансляция праздничного богослужения будет доступна на телеканалах "Самарское губернское телевидение" (канал "Губерния") и "Самара-ГИС", в официальных пабликах "СОВА", "Самарская область" сети "ВКонтакте", а также на официальных сайтах Самарского областного вещательного агентства "СОВА" и "Самара-ГИС".

Богослужение в Софийском соборе Самары начнется в 22:00 и продлится до 02:00.

При соблюдении санитарно-эпидемиологических мер предосторожности в других храмах также пройдут праздничные службы, однако безопаснее смотреть трансляцию праздничного богослужения онлайн, особенно пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания.

Специалисты Роспотребнадзора и представители здравоохранения рекомендуют провести рождественские праздники в кругу своих самых близких и родных людей.