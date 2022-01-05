Рождественская служба в Софийском соборе будет транслироваться в прямом эфире

В ночь с 6 на 7 января митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет Рождественскую службу в Софийском соборе.
Прямая онлайн-трансляция праздничного богослужения будет доступна на телеканалах "Самарское губернское телевидение" (канал "Губерния") и "Самара-ГИС", в официальных пабликах "СОВА", "Самарская область" сети "ВКонтакте", а также на официальных сайтах Самарского областного вещательного агентства "СОВА" и "Самара-ГИС".
Богослужение в Софийском соборе Самары начнется в 22:00 и продлится до 02:00.
При соблюдении санитарно-эпидемиологических мер предосторожности в других храмах также пройдут праздничные службы, однако безопаснее смотреть трансляцию праздничного богослужения онлайн, особенно пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания.
Специалисты Роспотребнадзора и представители здравоохранения рекомендуют провести рождественские праздники в кругу своих самых близких и родных людей.
Последние комментарии
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Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?