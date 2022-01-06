В Самарскую область могут прийти морозы -50 градусов

По данным Приволжского УГМС, средняя месячная температура воздуха в январе 2022 года - в пределах от -10,7 до -13,9 градусов. Это на 0,1-1,1 градуса ниже средних многолетних значений.
"Впрочем, могут быть и погодные сюрпризы в виде оттепелей - за счет поступления теплого воздуха из Атлантики, Средиземного и Черного морей. Температура воздуха в таких случаях поднимается до положительных значений. И среди регионов Поволжья чаще всего такое происходило в Самарской области. Впрочем, температурный рекорд значится за Саратовской областью. Здесь столбики термометров в январе поднимались до +11 градусов", - рассказали в Приволжском УГМС.
По словам синоптиков, возможны и аномальные морозы. При мощных вторжениях воздуха из Арктики температура воздуха может опускаться до -41… -50 градусов. Такое происходило в 1940, 1942, 1950, 1969, 1979, 2006 и 2010 годах.
"За последние 30 лет повсеместно прослеживается тенденция понижения средней температуры воздуха в январе", - отметили синоптики.
Осадков, по прогнозу, в январе 2022-го будет около нормы. Как правило, в этом месяце преобладает пасмурная погода. В среднем солнечных дней бывает всего две-три, метелей - до 10 дней, а осадки отмечаются в течение 6-12 дней.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.