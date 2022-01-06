В Самарскую область могут прийти морозы -50 градусов

По данным Приволжского УГМС, средняя месячная температура воздуха в январе 2022 года - в пределах от -10,7 до -13,9 градусов. Это на 0,1-1,1 градуса ниже средних многолетних значений.

"Впрочем, могут быть и погодные сюрпризы в виде оттепелей - за счет поступления теплого воздуха из Атлантики, Средиземного и Черного морей. Температура воздуха в таких случаях поднимается до положительных значений. И среди регионов Поволжья чаще всего такое происходило в Самарской области. Впрочем, температурный рекорд значится за Саратовской областью. Здесь столбики термометров в январе поднимались до +11 градусов", - рассказали в Приволжском УГМС.

По словам синоптиков, возможны и аномальные морозы. При мощных вторжениях воздуха из Арктики температура воздуха может опускаться до -41… -50 градусов. Такое происходило в 1940, 1942, 1950, 1969, 1979, 2006 и 2010 годах.

"За последние 30 лет повсеместно прослеживается тенденция понижения средней температуры воздуха в январе", - отметили синоптики.

Осадков, по прогнозу, в январе 2022-го будет около нормы. Как правило, в этом месяце преобладает пасмурная погода. В среднем солнечных дней бывает всего две-три, метелей - до 10 дней, а осадки отмечаются в течение 6-12 дней.