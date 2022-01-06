Стал известен график работы общественного транспорта в ночь на Рождество

Опубликован график работы общественного транспорта в Самаре в ночь на Рождество, 7 января. Автобусы будут ждать верующих рядом с входом у пяти городских храмов, чтобы развезти всех по домам.
Это Петропавловский собор (Буянова, 135а), Покровский кафедральный собор (Ленинская, 75а); Кирилло-Мефодиевский собор (Ново-Садовая, 260), храм Георгия Победоносца (Маяковского, 11) и Софийский собор (Соколова, 1а).
Автобусы к храмам подадут к 2 часам ночи - как раз в это время должны закончиться праздничные службы.
Главная Рождественская служба региона пройдет в Софийском соборе, ее проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Богослужение начнется в 22:00.
Власти призывают православных самарцев по возможности воздержаться от посещения храмов и ограничиться онлайн-трансляцией.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.