Стал известен график работы общественного транспорта в ночь на Рождество

Опубликован график работы общественного транспорта в Самаре в ночь на Рождество, 7 января. Автобусы будут ждать верующих рядом с входом у пяти городских храмов, чтобы развезти всех по домам.

Это Петропавловский собор (Буянова, 135а), Покровский кафедральный собор (Ленинская, 75а); Кирилло-Мефодиевский собор (Ново-Садовая, 260), храм Георгия Победоносца (Маяковского, 11) и Софийский собор (Соколова, 1а).

Автобусы к храмам подадут к 2 часам ночи - как раз в это время должны закончиться праздничные службы.

Главная Рождественская служба региона пройдет в Софийском соборе, ее проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Богослужение начнется в 22:00.

Власти призывают православных самарцев по возможности воздержаться от посещения храмов и ограничиться онлайн-трансляцией.