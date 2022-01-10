На первой рабочей неделе года в Самарской области прогнозируется снег

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют снег в Самарской области в ближайшие дни.
В понедельник днем, 10 января, переменная облачность. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. Местами гололедица.
Во вторник, 11 января, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -9... -14 °C. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -5... -10 °C.
В среду, 12 января, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.