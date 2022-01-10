Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

В самарской семейной мастерской art_byair раскрашивают шлемы для команд НХЛ и КХЛ, белорусской хоккейной сборной, для дрэг-рейсеров и чемпионов по картингу. Стоимость заказов варьируется от 10 до 120 тысяч за шлем, но в листе проектов уже много позиций поставлено на ожидание. Хозяин мастерской Егор Бережной рассказал почему они вместе с женой Светланой решили открыть мастерскую именно в Самаре, зачем наотрез отказываются от расширения и как будет выглядеть Волга "ГАЗ-24" в версии самарского лоурайдинга.
- Какой проект вам запомнился больше всего?
- Очень важный для меня проект — хромированный шлем с художественной работой для картинга. Такой шлем был одним из первых в нашей стране. Подобные работы делал художник из Малайзии, но в России мы такого не видели, когда изучали конкурентов, и поэтому решили зайти на рынок с этой идеей.
Исходя из своего мировоззрения я спонсирую молодых гонщиков и рисую картинг-шлемы. Меня это очень вдохновляет. Например, в августе мальчишка шести лет взял чемпионство России по картингу. Они с отцом планировали выйти на международные соревнования, но ситуация с ограничениями в путешествиях, пока мешает этому. И вот для них мы постоянно рисуем.
- Часто рисуете шлемы для заказчиков из Самары?
- Чаще всего мы работаем на Москву, Питер и заграницу. В Самаре у меня есть крутой проект — работа для дрэг-рейсера. Я очень удивился, когда узнал, что в России существует дрэг-рейсинг — гонки на 402 метра. Это расстояние гонщики проезжают за четыре-десять секунд, а тормозят при помощи парашютов.
Мы делали шлем для гонщика из Самары. Когда я с ним беседовал, он говорил, что для него это все игрушки, как хобби. Но когда я посмотрел его видеозапись, я был просто поражен: он фигачит на Тойоте или на Субару, я точно не помню, парашют раскрывается, и он сам тормозит.
- Помимо гонщиков для кого еще разрисовываете шлемы?
-ЬТакже мы рисовали шлемы для команд, выступающих в НХЛ и КХЛ. В июне-июле этого года мы делали шлем для белорусского хоккеиста. Этот шлем попал в Зал славы белорусского хоккея, как мне рассказывали.
Сейчас притормозили с этим, но раньше продавали работы в Швецию, Швейцарию, Канаду, Америку, Индию, Китай, Германию. Я это не отслеживаю. Работая с заграничными заказчиками, чаще всего мы продаем шлемы через магазины, а не напрямую.
- Большая конкуренция в вашем бизнесе?
- Выбирают по мастеру. Конкуренция, наверное, есть, но пока я ее не замечаю. Смотря что относить к конкуренции, ведь очень много предложений от художников-аэрографов есть и на "Авито", они готовы разрисовать шлем за одну-две тысячи рублей. Но это не наш уровень, конечно. Мы учились в международной школе по аэрографии, и для нас качество — принципиальный момент.
Нам не важно на чем рисовать — автомобиль, мотошлем, картинг-шлем, хоккейный шлем, мотоцикл. Мы можем работать с интерьером и с экстерьером. Например, когда заходишь во двор креативного кластера "Артист" на Ленинградской, то вокруг на фасадах наши работы.
Мы профессионалы в аэрографии, и я очень мало знаю ребят такого же уровня. Чаще аэрографы выбирают одну узкую специфику и в ней сидят.
- Сколько примерно стоит шлем вашей работы?
- Что-то очень простое векторное я считаю от 10 тысяч рублей — столько стоит отдать шлем на перекрас. Самый дорогой наш проект для картинг-шлема обошелся заказчику в 120 тысяч рублей.
- Расскажите про технологию работы. Почему так дорого?
- Это достаточно сложный трудоемкий процесс. Вначале, как заказчик заходит в мастерскую, нужно определить фронт работы и найти идею, которая соответствовала бы его запросам. Надо оценить состояние принесенного клиентом шлема, понять какая работа с ним будет производиться — его как минимум необходимо разобрать и собрать. Конечно, хорошие клиенты покупают новые аксессуары, потому что приятнее получить рисунок на новом шлеме. Это самовыражение, индивидуальность.
Уже после этого моя жена проектирует дизайн проекты. Она общается по поводу идеи с заказчиком — выслушивает чем человек занимается, чем не занимается, какие фильмы смотрит, какую музыку слушает. По сути, клиент рассказывает о себе и о концепции, которую он хочет получить.
Затем начинается работа над эскизами, и в этот момент мы понимаем какие будут уникальные кэнди-краски и сколько потребуется дополнительных работ. Либо это хромирование плюс рисунок, либо это рисунок персонажа, либо стикербум, либо заказчик хочет свой портрет. Все это учитывается и разрабатывается индивидуальный эскиз.
После согласования эскиза мы приступаем к рисованию и понимаем сколько будет лакировок. Лакировка — промежуточное сохранение. От этого также зависит итоговая цена проекта.
- Есть ли какие-то принципиальные моменты при работе над рисунком для шлема?
- Когда мы говорим о гоночной тематике, надо понимать, что участников фотографируют в момент езды, а в такой ситуации легче воспринимаются формы линий. Это придумано не нами — использовать полосы, вектора, какие-то изображения. Еще, когда спортсмена фотографируют, то хотят, чтобы на снимке было понятно, что это за человек. Поэтому чаще всего используются фамилии, имена, логотипы.
В хоккейных командах вообще все банально просто. Они везде хотят видеть свой бренд. Тут все зависит от того жесткий у них брендбук или нет, а дальше как ты это обыграешь. Чаще всего тут платит клуб, и именно там принимается решения о рисунке. А вот с гонщиками наоборот, они платят сами.
- В Самаре можно встретить какие-то машины с вашими работами?
- На данный момент одна сейчас стоит у нас в автосервисе, ждет, когда ее подготовят. Вторая уже ждет, когда ее запустят в автокамеру.
Первая это Тойота с расписанным багажником. Заказчик фанатеет по советской аниматографии 70-80-х годов, когда была нарисована первая "Алиса в стране чудес". И он очень просил, чтобы в машину была вписана улыбка чеширского кота, и использовались такие кислотные цвета, которые были именно тогда, а не современные яркие. Весной он хочет продолжить роспись автомобиля — сделать два крыла.
Уже на протяжении года мы реставрируем "Волгу" ГАЗ-24. Точнее реставрируют наши знакомые ребята, а мы занимаемся аэрографией. Мы хотим сделать такую российско-самарскую версию лоурайдинга. Это, когда машины "прыгают". Обычно здесь все рисуется кэнди красками — полосами.
Когда сделают прыгающий остов неизвестно, но вот автомобиль уже восстановили, покрасили, частично нанесли рисунок. Ждем когда его запустят в покрасочную камеру. Кстати, вместо обычных полос мы решили использовать образы самарских достопримечательностей.
- Когда вы начали заниматься аэрографией?
- У меня все началось с 2016 года, а у жены — с детства. Я сам не из Самары, а из Новомосковска в Тульской области. В 18 лет я начал путешествовать по России и жить в разных городах. Искал себя, сходил в армию, пожил в Ростове, Тамбове, в Питере. С женой мы на автомобиле доехали до Байкала. Мы с ней познакомились на международных курсах по аэрографии. У нее увлечение рисунком было с детства — школа с художественным уклоном, художественное училище, художественный институт.
- Почему решили остановиться в Самаре и открыть мастерскую именно здесь?
- Для меня это пока что самый красивый город, который я видел. С учетом того, что мы путешествовали по европейской части России — от Питера, Карелии, Курской области, Крыма до Байкала и Челябинска. Я не вижу жизни в России в принципе пока нигде, кроме как в Самаре. И если жить не в Самаре, то значит надо уезжать за границу.
Я восхищаюсь Самарской областью, потому что здесь производят автомобили, катера и яхты, есть ребята, которые делают мотоциклетные и хоккейные шлемы. Плюс природные просторы и красоты, которые располагаются в шаговой доступности. Я уверен, что многое есть в Москве и в Питере, но там другой ценник, и отношение к этому совсем другое.
- А какое отношение у самарцев?
- Душевное. Самара — не избалованная, а свободный городок. Не я придумал фразу "Самара — большая деревня". Мне очень нравится, как она похорошела за последние 3-4 года. Со слов жены и других людей, я ждал, что Самара это деревня, а приехал и увидел как строят дороги, здания, набережные. Я приехал сюда в самый расцвет ее красоты.
В Самаре ты чувствуешь себя в ритме города по сравнению с Москвою, где один прожитый день равен полугоду и ты не успеваешь за ритмом, или в Питере, где вообще не российский менталитет — там люди больше смотрят на заграницу и оттуда все тащат и радуются.
- А бизнесом в Самаре удобно заниматься?
- Тяжело, неудобно. Но я рад тому, что рядом есть хорошие ребята, та же самая управляющая компания, которая нас поддерживает и дает возможность заниматься своим делом.
Я пережил за эти пять лет своего бизнеса многое. Сейчас я работаю исключительно на Москву, Питер и на заграницу, находясь в Самаре. Может быть через несколько лет и в Самаре люди заинтересуются нашими проектами и захотят сотрудничать, но не сейчас.
- Как вы думаете, почему в Самаре пока еще нет большого интереса к вашим проектам?
- Другая культура. Я сам такой человек, у меня автомобиль попал в ДТП, и я езжу на разбитой машине. Нет такого, чтобы взять и сразу отремонтировать ее. Ведь это в том числе дорого. А если взять заграницу, то они с автомобиля сдувают пылинки. Здесь автомобиль это средство передвижения.
- Сейчас у вас много заказов?
- Мы работаем постоянно. Но именно сейчас я взял паузу до января, чтобы разобраться со всеми новыми проектами, которые длятся уже с весны и лета текущего года. Все новое переношу на следующий год.
Буквально до недавнего дня у нас из мастерской выходило порядка 15-20 хоккейных шлемов в месяц, но когда масштабируешься — теряешь качество. И мы приняли решение, отказаться от этой идеи, уменьшить количество заказов.
Мы обучали персонал и планировали, что новые сотрудники будут брать заказы, но решили от этой идеи отказаться, чтобы сохранять качество и интерес. Потому что тех, кто рисует плохо — целое "Авито".
- Расскажите поподробнее о неудачной попытке расширения?
- Мы посвятили этому целый год. Но обучение новых сотрудников сжирает много сил и времени. Стало заметно, что мы теряем сами себя, свою индивидуальность и превращаемся в принтер.
Очень важно, что мы открыли именно семейную мастерскую. И необходимо держать уровень качества. У нас есть свой вектор развития и мы решили вернуться к нему. Это работа с нашим пространством — мастер-классы, обучение той же самой аэрографии, лекции, семинары. Все это организовано в первом помещении нашей мастерской.
Во второй комнате мы решили сделать музей. Он будет в стиле лофт. Тут уже есть наши с женой работы. В углу стоит инсталляция Клауса. Я на протяжении трех лет пытаюсь затащить Клауса с выставкой в мастерскую. Но все художники индивидуальны и им некуда спешить. Пока эту работу Клауса мы просто спасли от птиц и непогоды, и поставили у нас в музее. Какая дальше у нее будет судьба зависит от него.
Мы хотим сделать музей аэрографии, чтобы люди видели, что это не только про машины, гитары, картины, но и что-то масштабное. Также в мастерской мы открыли тату-комнату, где работает моя жена и еще одна наша сотрудница.
- Когда мастерская заработает в полномасштабном режиме?
- Сейчас мы занимаемся перегруппировкой. Сейчас мы здесь сами работаем, также это место, где проводятся лекции и семинары. Наше помещение могут снять и под свой мастер-класс. У нас появилась идея устраивать арт-вечеринки. То есть знакомые хотят провести день рождения и приходят сюда отмечать свой праздник. По сути дела, мы создаем арт-среду.
- Ваша мастерская находится в креативном кластере "Артист". Насколько вам комфортен такой формат?
- Мы здесь с самого начала. С управляющей компанией мы взаимодействовали еще до этого проекта и арендовали у них помещение, которое не зависело от кластера. Нам было в кайф. То помещение мы оборудовали под себя и работали в тишине и спокойствии, вдали от лишних глаз. Но наше здание выставили на продажу и мы были вынуждены искать новое место, тогда нам предложили переехать в кластер "Артист".
Нам здесь понравилось. Мы нашли компромисс и общий язык с окружающими. Честно скажу, насколько креативный кластер это хорошо — не знаю. Я в свое время видел создание кластеров в Москве и Питере, где они в итоге стали тяготеть больше к коммерческим проектам. Для меня очень важно, чтобы сохранилась душа места. Если сейчас смотреть на тренды, то многие кластеры можно назвать дорогим дизайнерским крытым рынком, где творческим людям приходится тяжело.
Последние комментарии
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.