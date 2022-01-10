16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На фасаде музея им. П.В.Алабина покажут семейное 3D-мэппинг-шоу На привокзальной площади в Самаре организуют филиал музея В музее Эльдара Рязанова расскажут о дореволюционных рождественских традициях "Пермские боги" приехали в Самару В музее Владимира Высоцкого открылась выставка Алены Островской "Сны о чем-то большем"

Музеи и выставки Культура

В Самаре Союз художников представит выставку "Династия"

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 13 января, в 18:00 в выставочном зале Союза художников (Самара, ул. Молодогвардейская, 209) открывается выставка "Династия".

На выставке будут представлены работы основоположника династии художников Рудольфа Баранова и его сыновей Андрея, Максима и Павла.

Также будут экспонироваться работы Маргариты Барановой (1942-2017 г.), супруги и матери большой семьи, выпускницы Палехского художественного училища.

Рудольф Баранов - монументалист в буквальном смысле этого слова, тяготеющий к значительным формам станковой живописи. В его живописных работах превалирует литературная фабула, повествовательность.

С 2005 г. он - заслуженный художник РФ, почетный член Российской Академии художеств, член-корреспондент Международной Академии культуры и искусства, серебряная медаль Российской академии художеств за заслуги в области изобразительного искусства (2003 г.), золотая медаль Российской академии художеств за заслуги в области изобразительного искусства (2011 год).

Он родился в 1942 г. в д. Хвосцово Владимирской области. В 1964 г. окончил Палехское художественное училище лаковой миниатюры им. М.Горького, в 1971 г. - факультет монументальной живописи Московского государственного художественного института им. В.И.Сурикова (профессор К.А.Тутеволь).

Художник-монументалист, живописец. Работает в жанре тематической картины, портрета и пейзажа. Член Союза художников России с 1976 года. В 1981-1985 гг., а также в 1998-2009 гг. - председатель правления СРО ВТОО "СХР". Преподавал в 1983-2008 гг. в художественном училище им. Петрова-Водкина (Самара), в 2006-2011 гг. - в СГАСИ.

1 января 2022 г. Рудольф Баранов отпраздновал свое 80-летие.

Его сыновья Андрей, Максим и Павел пошли по стопам отца. Они окончили Куйбышевское художественное училище, активно работают, участвуют в региональных, областных, всероссийских, республиканских и международных выставках.

"Моя жизнь с самого детства протекала в невероятно красивых местах "левитановского настроения". Эти ранние впечатления постепенно впитывались в душу и, как зерно, упавшее на плодородную землю, дали свои всходы.

Проблем в деревне Хвосцово Владимирской области было хоть отбавляй. Тем не менее я поступил и окончил Палехское художественное училище. Мне посчастливилось на первых порах восприятия искусства повстречаться с такими мастерами, как Н.М.Зиновьев - народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, да и просто прекрасный человек. Палехская школа, основанная на традициях иконописи, - это тот фундамент, значение которого трудно переоценить. И хотя я всегда тяготел к станковой живописи маслом, но годы обучения в Палехском училище не прошли для меня бесследно.

Быть художником трудно. Еще труднее быть художником нашего времени, сложного и противоречивого. Каждый мастер, привнесший что-то новое в ту или иную область изобразительного искусства, не останется незамеченным последующими поколениями. Сказано, что художника судят по тем законам, которые он сам избрал для себя. Творчество живет по законам добра и света. Выставки, создание произведений, общественная деятельность, семья - я погружен во все это, в состояние, в котором не замечаешь времени, не жалеешь сил, не добираешь сна и не знаешь отдыха. Большая удача - прожить жизнь художника!" - говорит Рудольф Баранов.

Выставка продлится до 3 февраля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 18 июля 2018 06:04 В Художественном музее закрылась выставка "Самарские древности"

Молодца! Хорошее начало!

Дмитрий Лакоценин 30 июня 2018 05:13 На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея

Можно порадоваться за музей.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Фото на сайте

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6