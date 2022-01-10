В Самаре Союз художников представит выставку "Династия"

В четверг, 13 января, в 18:00 в выставочном зале Союза художников (Самара, ул. Молодогвардейская, 209) открывается выставка "Династия".

На выставке будут представлены работы основоположника династии художников Рудольфа Баранова и его сыновей Андрея, Максима и Павла.

Также будут экспонироваться работы Маргариты Барановой (1942-2017 г.), супруги и матери большой семьи, выпускницы Палехского художественного училища.

Рудольф Баранов - монументалист в буквальном смысле этого слова, тяготеющий к значительным формам станковой живописи. В его живописных работах превалирует литературная фабула, повествовательность.

С 2005 г. он - заслуженный художник РФ, почетный член Российской Академии художеств, член-корреспондент Международной Академии культуры и искусства, серебряная медаль Российской академии художеств за заслуги в области изобразительного искусства (2003 г.), золотая медаль Российской академии художеств за заслуги в области изобразительного искусства (2011 год).

Он родился в 1942 г. в д. Хвосцово Владимирской области. В 1964 г. окончил Палехское художественное училище лаковой миниатюры им. М.Горького, в 1971 г. - факультет монументальной живописи Московского государственного художественного института им. В.И.Сурикова (профессор К.А.Тутеволь).

Художник-монументалист, живописец. Работает в жанре тематической картины, портрета и пейзажа. Член Союза художников России с 1976 года. В 1981-1985 гг., а также в 1998-2009 гг. - председатель правления СРО ВТОО "СХР". Преподавал в 1983-2008 гг. в художественном училище им. Петрова-Водкина (Самара), в 2006-2011 гг. - в СГАСИ.

1 января 2022 г. Рудольф Баранов отпраздновал свое 80-летие.

Его сыновья Андрей, Максим и Павел пошли по стопам отца. Они окончили Куйбышевское художественное училище, активно работают, участвуют в региональных, областных, всероссийских, республиканских и международных выставках.

"Моя жизнь с самого детства протекала в невероятно красивых местах "левитановского настроения". Эти ранние впечатления постепенно впитывались в душу и, как зерно, упавшее на плодородную землю, дали свои всходы. Проблем в деревне Хвосцово Владимирской области было хоть отбавляй. Тем не менее я поступил и окончил Палехское художественное училище. Мне посчастливилось на первых порах восприятия искусства повстречаться с такими мастерами, как Н.М.Зиновьев - народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, да и просто прекрасный человек. Палехская школа, основанная на традициях иконописи, - это тот фундамент, значение которого трудно переоценить. И хотя я всегда тяготел к станковой живописи маслом, но годы обучения в Палехском училище не прошли для меня бесследно. Быть художником трудно. Еще труднее быть художником нашего времени, сложного и противоречивого. Каждый мастер, привнесший что-то новое в ту или иную область изобразительного искусства, не останется незамеченным последующими поколениями. Сказано, что художника судят по тем законам, которые он сам избрал для себя. Творчество живет по законам добра и света. Выставки, создание произведений, общественная деятельность, семья - я погружен во все это, в состояние, в котором не замечаешь времени, не жалеешь сил, не добираешь сна и не знаешь отдыха. Большая удача - прожить жизнь художника!" - говорит Рудольф Баранов.

Выставка продлится до 3 февраля.