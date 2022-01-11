В Самаре временно закроют железнодорожный переезд в Зубчаниновке

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре из-за ремонтных работ временно закроют железнодорожный переезд 1115 км в районе поселка Зубчаниновка. Об этом сообщает пресс-служба КбшЖД.