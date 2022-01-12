На Крещение в Самаре планируется организовать волжскую купель

Купель на Крещение Господне традиционно планируется подготовить на набережной реки Волги – под Полевым спуском. Будет ли она оборудована, зависит от погодных условий и рекомендаций Главного управления МЧС по Самарской области.
На сегодняшний день толщина льда позволяет это делать.
В других местах купание в прорубях запрещено. В некоторых прибрежных локациях при неустойчивых погодных условиях лед может быть хрупким.
В любом случае в этом году, как и ранее, горожане смогут посетить купели при храмах. Рассматриваются следующие:
— храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б);
— храм в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Коммунистическая, 1);
— храм в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (ул. Черемшанская, 244А);
— храм во имя Архистратига Михаила (ул. Новогородская, 1);
Напоминаем также, что горожанам, желающим принять участие в крещенских купаниях, необходимо соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах. ГУ МЧС России по Самарской области даст свои рекомендации по поводу проведения купаний в Волге на Крещение.
Последние комментарии
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Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?