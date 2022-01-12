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Религия Общество

На Крещение в Самаре планируется организовать волжскую купель

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Купель на Крещение Господне традиционно планируется подготовить на набережной реки Волги – под Полевым спуском. Будет ли она оборудована, зависит от погодных условий и рекомендаций Главного управления МЧС по Самарской области.

На сегодняшний день толщина льда позволяет это делать.

В других местах купание в прорубях запрещено. В некоторых прибрежных локациях при неустойчивых погодных условиях лед может быть хрупким.

В любом случае в этом году, как и ранее, горожане смогут посетить купели при храмах. Рассматриваются следующие:

— храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б);

— храм в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Коммунистическая, 1);

— храм в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (ул. Черемшанская, 244А);

— храм во имя Архистратига Михаила (ул. Новогородская, 1);

Напоминаем также, что горожанам, желающим принять участие в крещенских купаниях, необходимо соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах. ГУ МЧС России по Самарской области даст свои рекомендации по поводу проведения купаний в Волге на Крещение.

 

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