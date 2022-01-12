В Самарской области похолодает и начнутся снегопады

В ближайшие дни погода в Самарской области будет определяться атмосферными фронтами активного южного циклона. Пройдет небольшой снег. Температура воздуха ожидается на 1-3° выше среднего многолетнего значения. В пятницу к нашей области приблизится холодный фронт глубокого атлантического циклона. Под его влиянием ожидается интенсивное падение давления, местами усиление ветра, снегопады, метели, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 12 января, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C.
В четверг, 13 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Местами до -20°С. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C.
В пятницу, 14 января, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.