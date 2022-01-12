В Самарской области похолодает и начнутся снегопады

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В ближайшие дни погода в Самарской области будет определяться атмосферными фронтами активного южного циклона. Пройдет небольшой снег. Температура воздуха ожидается на 1-3° выше среднего многолетнего значения. В пятницу к нашей области приблизится холодный фронт глубокого атлантического циклона. Под его влиянием ожидается интенсивное падение давления, местами усиление ветра, снегопады, метели, сообщает Приволжское УГМС.