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Федеральная власть Власть и политика

В самарском арбитраже назначен новый зампред

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Указом президента РФ заместителем председателя Арбитражного суда Самарской области назначен Сергей Хмелев.

Хмелев в самарском арбитраже возглавляет судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. В суде работает с 2003 года.

Кроме того, должность зампреда сохранила Лидия Кулешова, которая занимает пост с 2015 года. Ее помощница Виктория Суханкина получила статус судьи Арбитражного суда Самарской области.

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