В самарском арбитраже назначен новый зампред

Указом президента РФ заместителем председателя Арбитражного суда Самарской области назначен Сергей Хмелев.

Хмелев в самарском арбитраже возглавляет судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. В суде работает с 2003 года.

Кроме того, должность зампреда сохранила Лидия Кулешова, которая занимает пост с 2015 года. Ее помощница Виктория Суханкина получила статус судьи Арбитражного суда Самарской области.