В самарском арбитраже назначен новый зампред

Указом президента РФ заместителем председателя Арбитражного суда Самарской области назначен Сергей Хмелев.
Хмелев в самарском арбитраже возглавляет судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. В суде работает с 2003 года.
Кроме того, должность зампреда сохранила Лидия Кулешова, которая занимает пост с 2015 года. Ее помощница Виктория Суханкина получила статус судьи Арбитражного суда Самарской области.
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Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.