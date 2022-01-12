"Спартак" "сторговался" до 120 млн руб. за Данилу Пруцева

"Крылья Советов" получат 120 млн руб. (1,42 млн евро) за переход полузащитника Данила Пруцева в "Спартак", пишет "РБ-Спорт".

Ранее сообщалось, что сопутствующие расходы по переходу спортсмена в московский клуб составляют 2 млн евро (около 170 млн руб.).

Стороны уже договорились о трансфере. Сейчас осталось уладить некоторые нюансы. В течение недели о переходе может быть объявлено официально.