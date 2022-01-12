"Спартак" "сторговался" до 120 млн руб. за Данилу Пруцева

"Крылья Советов" получат 120 млн руб. (1,42 млн евро) за переход полузащитника Данила Пруцева в "Спартак", пишет "РБ-Спорт".
Ранее сообщалось, что сопутствующие расходы по переходу спортсмена в московский клуб составляют 2 млн евро (около 170 млн руб.).
Стороны уже договорились о трансфере. Сейчас осталось уладить некоторые нюансы. В течение недели о переходе может быть объявлено официально.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?