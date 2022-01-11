Агентская комиссия за трансфер полузащитника Данилы Пруцева составляет 2 млн евро

"Спартак" продолжает переговоры о трансфере полузащитника "Крыльев Советов" Данила Пруцева. Сопутствующие расходы по переходу спортсмена в московский клуб составляют 2 млн евро, сообщает "РБ Спорт".
Это сумма, которую рассчитывает получить сторона Пруцева. "Спартак" надеется снизить расходы.
Напомним, что о переходе Пруцева в Москву стало известно из СМИ 24 декабря. Официальных заявлений от самарского клуба не поступало.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?