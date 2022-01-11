Агентская комиссия за трансфер полузащитника Данилы Пруцева составляет 2 млн евро

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"Спартак" продолжает переговоры о трансфере полузащитника "Крыльев Советов" Данила Пруцева. Сопутствующие расходы по переходу спортсмена в московский клуб составляют 2 млн евро, сообщает "РБ Спорт".