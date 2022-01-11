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Футбол Спорт

Агентская комиссия за трансфер полузащитника Данилы Пруцева составляет 2 млн евро

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Спартак" продолжает переговоры о трансфере полузащитника "Крыльев Советов" Данила Пруцева. Сопутствующие расходы по переходу спортсмена в московский клуб составляют 2 млн евро, сообщает "РБ Спорт".

Это сумма, которую рассчитывает получить сторона Пруцева. "Спартак" надеется снизить расходы.

Напомним, что о переходе Пруцева в Москву стало известно из СМИ 24 декабря. Официальных заявлений от самарского клуба не поступало. 

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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