Граница Самарской и Саратовской областей внесена в Единый государственный реестр недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения об участке границы между Самарской и Саратовской областями, сообщили в Кадастровой палате по Самарской области.

Граница проходит по территории четырех районов Самарской области: Большечерниговского, Пестравского, Хворостянского и Приволжского.

В соответствии с целевой моделью, утвержденной распоряжением правительства РФ, продолжается работа по установлению, описанию и внесению в ЕГРН сведений о прохождении смежных границ Самарской области с субъектами Российской Федерации - Республикой Татарстан, Ульяновской и Оренбургской областями.

"Граница с Саратовской областью внесена в ЕГРН. По итогам работы межведомственных комиссий по определению местоположения границ направлены для согласования проекты соглашений между субъектами РФ в Ульяновскую область и Республику Татарстан. Подписание соглашений и внесение границ в ЕГРН планируется в 2022 году. Ведется работа по проектной границе между Самарской и Оренбургской областями", - пояснила заместитель директора - главный технолог Кадастровой палаты по Самарской области Евгения Дроздова.