В самарском аэропорту пассажир пытался незаконно провезти более 3 млн рублей

В самарском аэропорту таможенники обнаружили у пассажира незадекларированную валюту. Об этом сообщает пресс-служба самарской таможни.

Иностранец выбрал "зеленый" коридор, тем самым заявив, что у него нет подлежащих декларированию денег. Однако в ручной клади обнаружилось более 3 млн рублей. Это значительно превышает недекларируемую сумму, разрешенную для перевозки в ручной клади.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу наличных в крупном размере").