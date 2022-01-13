В России отменен техосмотр для личных автомобилей и мотоциклов

Госавтоинспекция Самарской области информирует — вступили в силу изменения в статью 15 Федерального закона № 494-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в РФ".

Новые поправки определяют категории транспортных средств, для которых проведение технического осмотра является необязательным, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Так, владельцам автомобилей и мотоциклов, используемых в личных целях, больше не нужно проходить техосмотр и получать диагностическую карту для того, чтобы оформить полис ОСАГО и участвовать в дорожном движении.

Согласно изменениям, такие транспортные средства более не подлежат его обязательному прохождению. А вот на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, данное требование распространяться не будет — им по-прежнему придётся проходить техосмотры.

Обязательным технический осмотр остался и для транспортных средств старше 4 лет при изменении собственника и постановке их на государственный регистрационный учет.

Кроме того, процедура осталась обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов. В случае отсутствия технического осмотра в совершении регистрационных действий с автомобилем гражданину будет отказано.



