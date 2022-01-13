В России отменен техосмотр для личных автомобилей и мотоциклов

Госавтоинспекция Самарской области информирует — вступили в силу изменения в статью 15 Федерального закона № 494-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в РФ".
Новые поправки определяют категории транспортных средств, для которых проведение технического осмотра является необязательным, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
Так, владельцам автомобилей и мотоциклов, используемых в личных целях, больше не нужно проходить техосмотр и получать диагностическую карту для того, чтобы оформить полис ОСАГО и участвовать в дорожном движении.
Согласно изменениям, такие транспортные средства более не подлежат его обязательному прохождению. А вот на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, данное требование распространяться не будет — им по-прежнему придётся проходить техосмотры.
Обязательным технический осмотр остался и для транспортных средств старше 4 лет при изменении собственника и постановке их на государственный регистрационный учет.
Кроме того, процедура осталась обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов. В случае отсутствия технического осмотра в совершении регистрационных действий с автомобилем гражданину будет отказано.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.