За три года в Самарской области на переработку отправили 6,2 тонн использованных батареек

Региональный оператор по обращению с ТКО подвёл итоги работы по сбору и передаче заводу-переработчику опасного вида отходов — использованных батареек. Ещё в 2019 году ЭкоСтройРесурс начал установку накопителей. И вот, за почти 3 года этой работы, удалось собрать 6 262 кг мини-аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

"Трудно представить тонну в голове. А 6 тонн — тем более. Но попробуем перевести цифры в образы. В каждом дворе есть контейнер для ТКО. Так вот, если наполнить его батарейками, которые довольно тяжёлые по сравнению с твёрдыми коммунальными отходами, то получится, что удалось сдать на переработку почти 11 евроконтейнеров, заполненных маленькими батарейками", - отмечается в сообщении.

По информации Русского географического общества, одна пальчиковая батарейка загрязняет свинцом, ртутью и другими опасными веществами около 20 м² почвы и около 400 л воды. Например, в лесной зоне — это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.

В среднем вес одной батарейки — 20 граммов. Совместными усилиями с жителями Самарской области регоператору удалось собрать больше 313 000 б/у аккумуляторов. А значит, сохранить 6 262 000 кв м почвы.

Региональный оператор "ЭкоСтройРесурс" в рамках социальной ответственности бизнеса уже установил в городах и муниципальных районах Самарской области 79 накопителей для батареек. Работа проводится за счёт собственных средств компании, вне тарифа для населения.

Контейнеры для опасного вида отходов расположены в администрациях, детских садах, школах, вузах, социальных учреждениях, куда может прийти любой желающий. Актуальные адреса накопителей можно найти на сайте ecostr.ru в разделе "Социальная деятельность".