16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В правительстве обсудили инвестиционные проекты по капитальному строительству объектов Самарской области Замминистра транспорта Андрей Спиридонов покидает свой пост Строительство набережной в Тольятти контролируется областным правительством Для самарских госслужащих "на удаленке" разработали специальный регламент В правительстве региона обсудили изменения в законе о госзакупках

Облправительство Власть и политика

В правительстве обсудили инвестиционные проекты по капитальному строительству объектов Самарской области

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

13 января первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам деятельности министерства строительства Самарской области.

Участники совещания обсудили планы по строительству объектов капитального строительства в регионе в 2022–2024 годах, заказчиками по которым выступают органы местного самоуправления Самарской области и ГКУ "Управление капитального строительства".

"В этом году стоит задача достаточно рано внести изменения в региональный бюджет. Ориентируемся на третью декаду февраля. Для того чтобы настроить полностью год, дать возможность по тем объектам, где из-за недостатка финансирования нельзя провести торги, все-таки эту процедуру начать. И в сезон, уже в апреле, войти в стройку", — начал совещание первый вице-губернатор.

Детально участники совещания рассмотрели вводные объекты 2022 года. Были подняты проблемные вопросы, связанные с удорожанием строительных материалов, по переходящим объектам капстроительства, где уже заключены контракты. "Мы должны убедиться, что они будут стопроцентно, гарантированно введены в текущем году", — поставил задачу Виктор Кудряшов.

Также в ходе работы обсудили новые объекты, которые предполагается ввести в ближайшие годы. Председатель областного Правительства поручил управлению капстроительства подготовить план-график с датами конкурсных процедур: "Все ли готово для этих конкурсных процедур, может быть, где-то нужна корректировка проекта, пересчет сметы". Министерству строительства дано поручение представить в недельный срок контрольные точки по объектам, где необходимо провести торги.

Руководитель управления строительства объектов регионального значения Раис Шакиров рассказал, что все четыре объекта, включенные в программу "Стимул", обеспечены средствами в полном объеме. Это объекты: "Территория 7-й очереди застройки жилого района, расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальными очистными сооружениями (3 этап)"; "Обеспечение автомобильными дорогами жилого района "Волгарь" в Куйбышевском районе г. о. Самара. 1 комплекс. 3 очередь"; "Строительство автомобильных дорог в жилом районе г. о. Самара. Автомобильная дорога по ул. Солженицына"; "Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г. о. Самара. Дождевая канализация с территории 3, 4, 5 микрорайонов. Аккумулирующий резервуар". По одному объекту уже проведены конкурсные процедуры, по остальным их планируется завершить до 1 апреля, с завершением строительно-монтажных работ в текущем году.

Также продолжится строительство двух школ в рамках национального проекта "Образование", которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Будет начато строительство еще четырех школ в рамках государственно-частного партнерства, завершить строительство одной из них планируется уже в 2022 году, остальных — в следующем году.

Кроме того, на совещании, администрации Самары поручено подготовить предложения по потенциальным территориям для размещения детских садов на перспективу. Для областной столицы эта тема продолжает оставаться актуальной.

Стоит отметить, что на территории региона продолжаются работы по строительству объектов культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты, транспорта и другие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6