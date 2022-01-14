В Самарской области ФКР могут обязать ремонтировать противопожарные системы

В Самаре депутаты фракции Справедливая Россия- патриоты — за правду" инициировали внести изменения в региональный закон "О системе капремонта общего имущества в МКД".
Инициаторы законопроекта предложили дополнить существующий закон новым пунктом — "Ремонт и восстановление системы дымоудаления и противопожарной автоматики".
Сейчас на территории Самарской области действует закон, принятый губдумой в июне 2013 г. В перечень действующего закона входит шесть позиций по капремонту, финансируемому за счет средств Фонда капитального ремонта: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД; ремонт фундамента.
"Вместе с тем, — отмечается в пояснительной записке, — на территории Самарской области располагается большое количество многоэтажных жилых домов (от 10 этажей и выше), имеющих систему дымоудаления и противопожарной автоматики. Эта система со временем приходит в негодность, требует ремонта или вовсе подлежит замене. Замена оборудования весьма дорогостоящая, цены варьируются от полумиллиона рублей и выше, а производить замену за счет иных источников финансирования, в том числе за счет добровольно собранных денежных средств сособственников, не представляется возможным".
Депутаты предложили дополнить перечень новым пунктом. Пока законопроект находится на рассмотрении.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.