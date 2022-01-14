В Самарской области ФКР могут обязать ремонтировать противопожарные системы

В Самаре депутаты фракции Справедливая Россия- патриоты — за правду" инициировали внести изменения в региональный закон "О системе капремонта общего имущества в МКД".

Инициаторы законопроекта предложили дополнить существующий закон новым пунктом — "Ремонт и восстановление системы дымоудаления и противопожарной автоматики".

Сейчас на территории Самарской области действует закон, принятый губдумой в июне 2013 г. В перечень действующего закона входит шесть позиций по капремонту, финансируемому за счет средств Фонда капитального ремонта: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД; ремонт фундамента.

"Вместе с тем, — отмечается в пояснительной записке, — на территории Самарской области располагается большое количество многоэтажных жилых домов (от 10 этажей и выше), имеющих систему дымоудаления и противопожарной автоматики. Эта система со временем приходит в негодность, требует ремонта или вовсе подлежит замене. Замена оборудования весьма дорогостоящая, цены варьируются от полумиллиона рублей и выше, а производить замену за счет иных источников финансирования, в том числе за счет добровольно собранных денежных средств сособственников, не представляется возможным".

Депутаты предложили дополнить перечень новым пунктом. Пока законопроект находится на рассмотрении.