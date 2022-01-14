Самарская область вошла в ТОП-3 по объему поддержки конкурса Фонда президентских грантов

В четверг, 13 января, в Москве были подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году. По его результатам 65 некоммерческих организаций Самарской области получат 119,7 млн рублей на реализацию социально-значимых проектов. Это третий результат среди всех регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

Конкурс Фонда президентских грантов, созданный по поручению главы государства Владимира Путина, проводится ежегодно с целью поддержки различных социальных инициатив некоммерческих организаций. Среди наиболее популярных грантовых направлений — защита здоровья граждан, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, социального обслуживания и поддержки жителей страны всех возрастов.

Стоит отметить, что Самарская область ежегодно входит в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов. Такие результаты возможны благодаря масштабной работе, которая проводится правительством Самарской области и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым по поддержке НКО и социально-значимых проектов.

Реализация поддержанных проектов начнется уже 1 февраля. НКО Самарской области с помощью грантовой поддержки будут реализовывать различные проекты широкого спектра направлений: творческое развитие детей, помощь людям с ограничениями здоровья, инициативы в сфере добровольчества, экологии, окружающей среды, физкультуры и спорта, поддержка пожилых людей и семей, проведение культурных, образовательных, образовательных, мероприятий, защита окружающей среды и многое другое.

Проекты направлены на защиту и заботу о жителях Самарской области, создание условий для их самореализации и развития, улучшение условий жизни людей, сохранение и преумножение культурных, исторических традиций региона.

"Столько неравнодушных, инициативных, отзывчивых людей живет на нашей земле, людей, которые занимаются социальными проектами, крайне важными, нужными региону, и самое главное, людям", — подчеркивал Дмитрий Азаров, говоря о стремительном развитии института НКО в Самарской области.

Среди самарских победителей первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года — проекты, которые успешно реализуются в Самарской области не первый год и давно зарекомендовали себя. Например, такие как "Том Сойер Фест" и "Крылья Мечты" (занятия футболом для детей и молодежи с ограничениями здоровья).

Есть и новые инициативы. Так, грант получит проект Самарского епархиального церковно-исторического музея. Музей, основанный в 1997 году, является первым епархиальным музеем в России, который был зарегистрирован как учреждение культуры. Проект, получивший грантовую поддержку, предусматривает комплекс культурно-просветительских мероприятий на территории Самарской области.

"Заявку на конкурс Фонда президентских грантов наша организация подавала впервые, хотя мы и знали, что он проводится не один год. Раньше нас пугала подготовка документов, казалась чересчур сложной. Летом узнали, что при поддержке правительства Самарской области проводятся специальные курсы для тех, кто собирается участвовать в этом конкурсе, обратились к помощи этих курсов, и получили всестороннюю поддержку. На курсах нам все подробно и наглядно объяснили, выдали методические материалы, помогли во всех вопросах с заявкой, назначили прекрасного куратора — Сергея Страшнова. Эти курсы стали ключевой причиной, по которой мы подали заявку, а в дальнейшем — победили, — рассказал куратор проекта, научный сотрудник Самарского епархиального церковно-исторического музея Дмитрий Овчинников, — Наш проект носит научно-культурный и просветительский характер. Он направлен на развитие музейного дела, сохранение и преумножение истории самарского края. Мы запланировали проведение научной конференции, выставки, открытых лекций, посещение участниками конференции знаковых религиозных мест нашего края. В мероприятиях будут принимать участие как представители научно-музейного сообщества, так и жители области, студенты, школьники".

Помимо основного конкурса, Фонд президентских грантов дополнительно направит в субъекты РФ средства на софинансирование поддержки НКО на региональном уровне (в первую очередь для тех, кто не победил в конкурсе). При распределении средств учитывалось, насколько хорошо организаторы конкурсов в регионах справились со своей работой в прошедшем году. Так Самарской области будет направлено 41,1 млн рублей — заявка региона была одобрена на 100%.

Уже 1 февраля стартует прием заявок на второй конкурс 2022 года. Условия участия и список победителей первого конкурса размещены на сайте Фонда президентскиегранты.рф.