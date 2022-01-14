Стали известны планы по реализации госпрограммы "Формирование комфортной городской среды" на текущий год

В правительстве региона подвели итоги и наметили планы дальнейшей реализации госпрограммы "Формирование комфортной городской среды". Совещание, на котором обсудили вопросы благоустройства дворов и общественных территорий, провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" стартовал в 2019 году. Его итогом к концу 2024 года должно стать благоустройство более 900 общественных территорий и свыше 1 700 дворов.

В 2021 году фактически благоустроены 163 общественных и 318 дворовых территорий. По графику выполнены работы по благоустройству парка "Молодежный" в Нефтегорске (проект — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды), завершены также работы еще на двух проектах, победивших во Всероссийском конкурсе — в городах Кинель и Октябрьск.

В 2022 году в Самарской области, в соответствии с целевыми показателями нацпроекта, планируют благоустроить 141 общественную территорию и 314 дворов. В настоящее время заключение контрактов на весь объем работ близко к завершению.

Контрактация на благоустройство общественных пространств выполнена на 94%. "Практика показала, что, если мы заблаговременно проводим контрактацию на благоустройство территорий, то обеспечиваем условия выполнения работ с опережением графика, экономим бюджетные средства и можем направлять их на строительство новых объектов. Такой подход полностью себя оправдывает", — отметил Виктор Кудряшов.

"В этом году необходимо выполнить значительный объем работ по благоустройству. Крайне важно не только контролировать сроки, но и обеспечить при этом высокое качество исполнения работ и своевременно решить вопросы по дальнейшему содержанию объектов", — поставил задачу председатель правительства.

Кроме того, в 2022 будут реализованы два проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: "По прямой к "Отрадному" (реновация главной улицы города бульваров (благоустройство ул. Победы от ул. Ленинградской до ул. Нефтяников)" и проект "На берегу трех рек: продолжение истории (благоустройство Монастырской набережной реки Сызранки)" в Сызрани.

Во Всероссийском конкурсе 2022 года планируют принять участие: Новокуйбышевск, Жигулевск, Чапаевск, Похвистнево, Кинель, Октябрьск и Нефтегорск.

Участие жителей региона в принятии решений, в том числе в отборе площадок для благоустройства — ключевое условие реализации проекта и основной принцип работы Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Объекты, на которых велись работы в прошедшем году, также выбирали граждане. К слову, в 2021 году в голосовании приняли участие 366 575 человек.

В 2022 году, так же, как и в прошлом, голосование граждан по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году будет проводиться на федеральной платформе za.gorodsrega.ru.