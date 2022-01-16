За ночь с дорог Тольятти вывезли 2 920 кубометров снега

За ночь с субботы на воскресенье, 16 января, с дорог Тольятти вывезли 2 920 кубометров снега, сообщает официальный паблик "Самарская область".
Работы по вывозу снега проводились на ул. Юбилейной, Южном шоссе, ул. Жилина, ул. Карла Маркса, ул. Строителей, ул. Лизы Чайкиной, ул. Громовой.
В ночную смену на магистралях города работало 69 единиц снегоуборочной техники, в дневную смену 16 января ликвидировать последствия снегопада на дорогах продолжают 52 единицы техники.
На внутриквартальных территориях общего пользования, в парках и скверах в воскресенье работает 203 дворника и 55 единиц техники.
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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.