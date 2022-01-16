За ночь с дорог Тольятти вывезли 2 920 кубометров снега

За ночь с субботы на воскресенье, 16 января, с дорог Тольятти вывезли 2 920 кубометров снега, сообщает официальный паблик "Самарская область".

Работы по вывозу снега проводились на ул. Юбилейной, Южном шоссе, ул. Жилина, ул. Карла Маркса, ул. Строителей, ул. Лизы Чайкиной, ул. Громовой.

В ночную смену на магистралях города работало 69 единиц снегоуборочной техники, в дневную смену 16 января ликвидировать последствия снегопада на дорогах продолжают 52 единицы техники.

На внутриквартальных территориях общего пользования, в парках и скверах в воскресенье работает 203 дворника и 55 единиц техники.