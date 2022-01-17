Летчик из Самарской области оплатил долг, чтобы вылететь из страны

Судебные приставы-исполнители ограничили летчика из Самарской области в праве выезда за пределы России из-за долга перед бывшим работодателем, сообщает региональное УФССП.

Мужчина, работая в одной из авиакомпаний летчиком, прошел за счет работодателя обучение за границей. По договору он должен был отработать в компании по полученной специальности пять лет, однако уволился уволился по собственному желанию раньше этого срока.

Компания обратилась в суд с требованием вернуть потраченные на обучение бывшего сотрудника средства. Суд требование организации удовлетворил и обязал мужчину выплатить бывшему работодателю свыше 1 млн рублей. В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области в отношении жителя региона возбудили исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства в отношении должника было вынесено постановление о временном ограничении его в праве выезда за пределы России. Мужчине данное ограничение мешало совершать международные перелеты, что сказывалось на его работе. В итоге он полностью погасил задолженность перед бывшим работодателем.