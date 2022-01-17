Летчик из Самарской области оплатил долг, чтобы вылететь из страны

Судебные приставы-исполнители ограничили летчика из Самарской области в праве выезда за пределы России из-за долга перед бывшим работодателем, сообщает региональное УФССП.
Мужчина, работая в одной из авиакомпаний летчиком, прошел за счет работодателя обучение за границей. По договору он должен был отработать в компании по полученной специальности пять лет, однако уволился уволился по собственному желанию раньше этого срока.
Компания обратилась в суд с требованием вернуть потраченные на обучение бывшего сотрудника средства. Суд требование организации удовлетворил и обязал мужчину выплатить бывшему работодателю свыше 1 млн рублей. В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области в отношении жителя региона возбудили исполнительное производство.
В рамках исполнительного производства в отношении должника было вынесено постановление о временном ограничении его в праве выезда за пределы России. Мужчине данное ограничение мешало совершать международные перелеты, что сказывалось на его работе. В итоге он полностью погасил задолженность перед бывшим работодателем.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.