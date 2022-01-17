Александр Милеев может покинуть совет директоров "Крыльев Советов"

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев заявил о намерении покинуть совет директоров ФК "Крылья Советов".

"На новом собрании акционеров, которое должно пройти 20 января, где планируется избирать новый состав совета директоров, я, скорее всего, откажусь снова войти в него. Не хочу голосовать за решения, которые мне непонятны", — сказал Милеев в интервью "Самарскому обозрению".

Из интервью следует, что решение связано с ситуацией вокруг Академии им. Коноплева. Так, в сентябре прошлого года, совет директоров "Крыльев Советов" проголосовал за выход клуба из состава учредителей академии. Это было сделано под планы прихода в академию крупного инвестора — холдинга "Акрон", владеющего одноименным футбольным клубом. Отношения с инвестором планировалось оформить до конца 2021 г., однако этого так и не случилось.

При этом, по словам Александра Милеева, членов совета директоров держат в неведении, да и "Акрон" является конкурентом самарского клуба. В декабре депутат вынес на обсуждение совета директоров вопрос об отмене решения о выходе из учредителей Академии Коноплева. Но совет директоров его не поддержал.

Милеев также заявил, что вместо себя видит в совете директоров президента областной футбольной федерации Максима Симонова: "Я еще в сентябре предлагал основному акционеру ввести в совет кого-то из федерации футбола. Да, у нас в Самарской области есть футбольная федерация, но в совете директоров, когда я об этом сказал, никто не знал ее президента. Представляете? В общем, я, наверное, откажусь от своего места в пользу президента федерации Максима Симонова. Считаю, что клубу такая рокировка будет только в плюс".

По данным "Самарского обозрения", на девять мест в новом совете директоров выдвинуто 11 кандидатов.

Места в совете директоров распределяются соответственно долям пакета акций клуба: семь от правительства Самарской области (74%) и два места от адвоката региональной Палаты адвокатов Андрея Пашкова (26%).

От областного правительства выдвигаются министр управления финансами Андрей Прямилов, первый заместитель министра имущественных отношений Татьяна Офицерова, министр спорта Сергей Кобылянский, руководитель департамента цифровизации (проектного офиса) администрации губернатора Иван Ефанов, первый вице-президент АО "КБ "Солидарность" Максим Сойфер, научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета им. Королева Габибулла Хасаев, заместитель руководителя департамента внутренней политики Александр Черненко и заслуженный ветеран ФК "Крылья Советов" Валерьян Панфилов.

В этом списке трое новичков — Офицерова, Кобылянский и Хасаев. Последний при этом рассматривается как наиболее вероятная фигура на пост председателя совета директоров.

От второго акционера клуба Андрея Пашкова помимо него самого и Александра Милеева выдвинут Максим Симонов.

Максим Симонов подтвердил информацию о выдвижении его кандидатуры: "Да, действительно Андрей Пашков обратился ко мне с таким предложением, и я согласился участвовать в выборах. Для меня "Крылья Советов" это живая история и, наверное, даже часть души: я активно болел за команду с 17-летнего возраста и, надеюсь, мог бы принести клубу пользу и в другом качестве. Возможно, откроются и дополнительные возможности повышения результативности взаимодействия с "Крыльями" со стороны областной футбольной федерации и достижения благодаря этому синергетического эффекта".