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Общество

В Волжском районе введен карантин по АЧС и изымаются животные

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе Самарской области устанавливается карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее постановление подписано 14 января и опубликовано на сайте регионального правительства.

Очагом стало помещение на территории пос. Придорожный сельского поселения Лопатино. Угрожаемая зона по АЧС установлена в радиусе 20 км. 

На время карантина по АЧС запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов. 

Также производится изъятие животных и продуктов животноводства при ликвидации заболевания африканской чумой свиней в эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне глубиной 20 км в пределах муниципального района Волжский Самарской области, в том числе с. Воскресенка, пос. Журавли, пос. Зелененький, пос. Молодогвардейский, пос. Березки, пос. Придорожный, с. Лопатино, пос. Самарский, пос. Новоберезовский, пос. НПС "Дружба", пос. Новолопатинский, с. Преображенка, коттеджного поселка Славный, пос. Подстепновка, пос. Верхняя Подстепновка, с. Черноречье, с. Николаевка, пос. Рамушки, пос. Пахарь, с. Дубовый Умет, пос. Калинка, коттеджного поселка Юбилейный".

 

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