В Волжском районе введен карантин по АЧС и изымаются животные

В Волжском районе Самарской области устанавливается карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее постановление подписано 14 января и опубликовано на сайте регионального правительства.
Очагом стало помещение на территории пос. Придорожный сельского поселения Лопатино. Угрожаемая зона по АЧС установлена в радиусе 20 км.
На время карантина по АЧС запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов.
Также производится изъятие животных и продуктов животноводства при ликвидации заболевания африканской чумой свиней в эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне глубиной 20 км в пределах муниципального района Волжский Самарской области, в том числе с. Воскресенка, пос. Журавли, пос. Зелененький, пос. Молодогвардейский, пос. Березки, пос. Придорожный, с. Лопатино, пос. Самарский, пос. Новоберезовский, пос. НПС "Дружба", пос. Новолопатинский, с. Преображенка, коттеджного поселка Славный, пос. Подстепновка, пос. Верхняя Подстепновка, с. Черноречье, с. Николаевка, пос. Рамушки, пос. Пахарь, с. Дубовый Умет, пос. Калинка, коттеджного поселка Юбилейный".
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.