Суд во Франции закрыл дело об экстрадиции бенефициара "Автотрейда" Владимира Яркина

Франция не стала рассматривать вопрос об экстрадиции в Россию Владимира Яркина, экс-владельца холдинга "Автотрейд", некогда крупнейшего дилера АвтоВАЗа, пишет kommersant.ru.
Напомним, что Яркин был задержан в Лионе в рамках процедуры экстрадиции, запущенной силовиками Самарской области. Он обвиняется в преднамеренном банкротстве собственного предприятия с причинением ущерба кредитору в размере примерно 140 млн рублей.
Причиной решения французского суда стала позиция Генпрокуратуры РФ: как выяснилось, следствие относительно недавно привлекло предпринимателя к уголовной ответственности и объявило в розыск, а сроки давности по его обвинению истекли еще три года назад. В таких условиях выдача Яркина выглядела крайне маловероятной. Тем временем и Интерпол удалил из своей разыскной базы данные бизнесмена.
Апелляционный суд Лиона закрыл экстрадиционное дело Яркина, при этом с бизнесмена были сняты все ранее наложенные на него ограничения: обязательство о невыезде за пределы провинции Овернь—Рона—Альпы, а также исполнении требования еженедельно отмечаться в полицейском управлении девятого округа Лиона.
Своей вины бизнесмен никогда не признавал, настаивая на том, что его уголовное преследование понадобилось для захвата его активов.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?