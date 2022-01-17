Суд во Франции закрыл дело об экстрадиции бенефициара "Автотрейда" Владимира Яркина

Франция не стала рассматривать вопрос об экстрадиции в Россию Владимира Яркина, экс-владельца холдинга "Автотрейд", некогда крупнейшего дилера АвтоВАЗа, пишет kommersant.ru.

Напомним, что Яркин был задержан в Лионе в рамках процедуры экстрадиции, запущенной силовиками Самарской области. Он обвиняется в преднамеренном банкротстве собственного предприятия с причинением ущерба кредитору в размере примерно 140 млн рублей.

Причиной решения французского суда стала позиция Генпрокуратуры РФ: как выяснилось, следствие относительно недавно привлекло предпринимателя к уголовной ответственности и объявило в розыск, а сроки давности по его обвинению истекли еще три года назад. В таких условиях выдача Яркина выглядела крайне маловероятной. Тем временем и Интерпол удалил из своей разыскной базы данные бизнесмена.

Апелляционный суд Лиона закрыл экстрадиционное дело Яркина, при этом с бизнесмена были сняты все ранее наложенные на него ограничения: обязательство о невыезде за пределы провинции Овернь—Рона—Альпы, а также исполнении требования еженедельно отмечаться в полицейском управлении девятого округа Лиона.

Своей вины бизнесмен никогда не признавал, настаивая на том, что его уголовное преследование понадобилось для захвата его активов.