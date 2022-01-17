В Самарской области задержали молодого человека с крупной партией героина

В Чапаевске Самарской области задержали 21-летнего парня с наркотиками, сообщает региональное ГУ МВД.

Молодого человека задержали на улице. В его куртке полицейские нашли 86 пакетиков с синим порошком. Еще 13 аналогичных пакетиков изъяли из тайников. Всего в них было 174 г вещества, содержащего героин.

Задержанный рассказал, что приобрел наркотик в интернете. Возбуждено уголовное дело.